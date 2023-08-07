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NYT: обученные инструкторами НАТО украинские подразделения несут тяжелые потери
О тяжелых потерях в рядах новых подразделений Вооруженных сил Украины, которые были переброшены после обучения инструкторами НАТО в наступление на российские позиции, сообщает газета The New York Times.
Издание приводит слова одного из украинских офицеров, который рассказал о потерях своей бригады вначале предпринятого в июне контрнаступления. Он отметил, что в атаках, которые закончились крахом, принимало участие большое количество новобранцев. Те, кому посчастливилось выжить – психологически сломлены, подчеркнул офицер ВСУ.
Отмечается, что упомянутые новобранцы прибыли на фронт после базового военного обучения, которое проводили опытные офицеры и сержанты, прошедшие военную подготовку в США.
Согласно официальным данным Минобороны РФ, потери ВСУ в наступательной операции июня-июля превысили 43 тысячи бойцов и около 5 тысяч техники, в числе которых 9 вертолетов, 26 самолетов и 1831 танк.
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