фото: t.me/ZA_FROHT

О тяжелых потерях в рядах новых подразделений Вооруженных сил Украины, которые были переброшены после обучения инструкторами НАТО в наступление на российские позиции, сообщает газета The New York Times.

Издание приводит слова одного из украинских офицеров, который рассказал о потерях своей бригады вначале предпринятого в июне контрнаступления. Он отметил, что в атаках, которые закончились крахом, принимало участие большое количество новобранцев. Те, кому посчастливилось выжить – психологически сломлены, подчеркнул офицер ВСУ.

Отмечается, что упомянутые новобранцы прибыли на фронт после базового военного обучения, которое проводили опытные офицеры и сержанты, прошедшие военную подготовку в США.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, потери ВСУ в наступательной операции июня-июля превысили 43 тысячи бойцов и около 5 тысяч техники, в числе которых 9 вертолетов, 26 самолетов и 1831 танк.