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NYT: Конгресс США опасается раскола из-за усталости от поддержки Украины
Конгрессу США, на протяжении года единому во взглядах на поддержку Украины, может грозить раскол. Об этом говорится в статье The New York Times.
Так, американское общество, несмотря на заверения Президента США Джо Байдена, все менее склонно продолжать расходовать миллиарды долларов на помощь Киеву. Таких же взглядов придерживаются и два главных кандидата в президенты США.
«Опросы показывают, что общественная поддержка поставки вооружения на Украину угасает, а оба главных кандидата в президенты США все чаще высказываются против участия в конфликте», — цитирует издание РИА Новости.
Таким образом, сторонники увеличения помощи Киеву опасаются, что усталость налогоплательщиков подорвет единство двухпартийной коалиции в Конгрессе.
По данным исследований, с мая прошлого года число американцев, поддерживающих оказание помощи Украине, снизилась с 60% до 48%. И наоборот, с 7% до 26% выросло количество тех, кто считает эту помощь чрезмерной.
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