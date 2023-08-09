NYT: Ключевой союзник США все активнее сотрудничает с Россией и Китаем

Объединенные Арабские Эмираты все чаще не оглядываются на Соединенные Штаты и активнее сотрудничают с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The New York Times.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян является одним из основных союзников США, но за последний год он дважды приезжал в Россию для встречи российским Президентом Владимиром Путиным, отмечает автор статьи. Также Вооруженные силы ОАЭ и Китая впервые в истории запланировали совместные учения – это «знаменует существенный сдвиг» во внешней политике Абу-Даби.

Американские чиновники не смогли убедить ОАЭ в том, что они должны присоединиться к внешнеполитическому курсу США, по которому Эмиратам нужно было бы ограничить военные связи с Китаем и придерживаться политики «изоляции» России.

«Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого американское правительство считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственному пути», – резюмирует автор статьи.