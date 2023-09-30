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NYT: Китай резко сократил поставки беспилотников на Украину
Китайские производители резко сократили поставки беспилотников и комплектующих к ним после введения новых правил на экспорт продукции. Об этом сообщила The New York Times.
По данным издания, на КНР приходится около 90% от общего количества произведенных гражданских дронов в мире. Из-за этого, полагают эксперты, заменить их будет сложно.
По новым правилам производителям нужно использовать «сложную систему посредников», поэтому Киеву пришлось перейти на «мольбы» и «контрабанду», чтобы приобрести дроны взамен сбитых.
Как подсчитали в британском Королевском объединенном институте исследований в области обороны и безопасности, за месяц на украинцы теряют около 10 тыс. беспилотников. С сокращением поставок из КНР проблемы в цепи поставок ВСУ зимой усугубятся.
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