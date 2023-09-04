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Политика 4 сентября 2023 22:10

NYT: Ким Чен Ын планирует приехать в Россию в сентябре для встречи с Путиным

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Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников.

Авторы статьи утверждают, что лидер Северной Кореи приедет, чтобы «обсудить возможность поставок России большего количества оружия и другое военное сотрудничество». Также говорится, что встреча состоится во Владивостоке.

В статье приводятся слова руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон: «Как мы предупреждали, переговоры по вооружениям между Россией и КНДР активно продвигаются. У нас есть информация, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, возможно, включающих дипломатическое взаимодействие на высоком уровне в России».

#ким чен ын #Владимир Путин
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