NYT: Исследовательница из Гарварда сфабриковала результаты исследований про честность

Известную исследовательницу из Гарвардского университета Франческу Джино, которая занималась изучением факторов, влияющих на честность в поведении людей, заподозрили в фабрикации данных при написании научных статей. Об этом пишет газета The New York Times.

Профессор Гарвардской школы бизнеса в 2012 году вместе с четырьмя соавторами опубликовала исследование, в котором утверждалось, что при заполнении налоговых документов люди сообщают более правдивую информацию в верхней части листа. Статья «сотни раз цитировалась другими учеными».

Однако в июне этого года группа из троих исследователей в блоге DataColada, посвященном вопросам честности в социальных науках, привела доказательства того, что статья была основана на сфальсифицированных сведениях. К такому выводу ученые пришли, изучив размещенный в Сети файл Excel с результатами исследования.

К тому же еще в августе 2021 года эти трое исследователей написали, что другая работа Джино также опиралась на подделанные данные (они были частично выдуманы, а не получены от страховой компании). Статья была отозвана опубликовавшим ее журналом.

Сейчас Франческа Джино отправлена в административный отпуск. Сотрудничавшие с ней научные работники проверяют совместные исследования на предмет наличия фальсификаций. При этом ни сама ученая, ни Гарвардская школа бизнеса не стали комментировать ситуацию.

NYT напоминает, что в 2015 году группа ученых попыталась воспроизвести результаты ста работ, опубликованных в известных журналах по психологии, и добились успеха менее чем в половине случаев. «Особенно трудно было воспроизвести результаты исследований в области поведения», — констатирует издание.