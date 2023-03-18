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NYT: Авиакомпании из США требуют запретить другим перевозчикам полеты через РФ
Авиакомпании из США, которые потеряли возможность летать над Россией, призвали Белый дом и Конгресс запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство. Об этом пишет New York Times, передает РИА Новости.
Из-за потери полярных маршрутов, благодаря которым американские перевозчики экономили время и расход топлива, они изменили планы транстихоокеанских рейсов, сократили число пассажиров и грузов, отложили запуск более 10 запланированных маршрутов в Токио, Мумбаи, Сеул и ряд других городов.
Авиакомпании из США терпят убытки, поскольку иностранные конкуренты, которым разрешено летать через РФ, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. Американские представители отрасли и их лоббисты заявляют, что доступ к более коротким маршрутам через Россию дает «несправедливое преимущество» авиакомпаниям Air India, Emirates и China Eastern Airlines. По мнению лоббистской группы Airlines for America, ежегодно американские перевозчики терпят убытки в 2 млрд долларов.
Как пишет газета, авиакомпании настаивают на том, чтобы Белый дом и Конгресс «решили проблему», применив к перевозчикам из других стран те же ограничения, что и к ним, «фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты».
Пресс-секретарь Airlines for America Марли Кольер считает, что администрация Джо Байдена должна принять меры, чтобы зарубежные перевозчики, летающие через российское воздушное пространство, «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».
При этом осведомленные источники рассказали, что данное предложение, «похоже», получило поддержку американского Минтранспорта: недавно оно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в США, летать через воздушное пространство России.
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