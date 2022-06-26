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Ру Тат
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Политика
26 июня 2022  09:51

NYT: американский спецназ тайно действует на Украине

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Военные из США и других западных стран продолжают действовать на территории Украины, пишет The New York Times. Речь в первую очередь о спецподразделениях, так называемых «коммандос».

Издание утверждает, что в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ. Они передают украинской стороне разведданные.

«Коммандос» же продолжают консультировать украинских военных. Кроме того, они обеспечивают безопасность при доставке вооружения от Запада.

Кроме американских военных, ВСУ консультируют представители спецподразделений из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву.

Газета выяснила, что для координации военной помощи создана специальная структура, куда входят представители 20 стран. Министр армии США Кристин Вормут пояснила, что структура «помогает управлять потоком оружия и техники на Украину».

#спецоперация #Украина #США
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