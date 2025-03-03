Нырки Соболева, покалеченные Тюкавин и Сперцян и мощный «Спартак»: обзор 19 тура РПЛ

Первый тур РПЛ после окончания зимней паузы ознаменовался чередой интереснейших встречи. «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки, а «Спартак» еще сильнее включился в чемпионскую гонку. Об итогах 19 тура чемпионата и главных событиях - читайте в материале «ТИ-Спорта».





фото: fc-zenit.ru

«Спартак» сравнялся по очкам в таблице с «Зенитом» и «Краснодаром»

Чемпионская гонка РПЛ в этом году обещает быть не менее событийной, чем в прошлом. Ни одна из команд, ныне претендующих на золото, не имеет солидного отрыва по очкам, да и по игре среди «Зенита», «Краснодара» или «Спартака» сложно выделить единоличного фаворита.

Разве только последние семь матчей фантастически эффективный футбол показывают «красно-белые», которые благодаря столь выдающемуся рывку ворвались в тройку лидеров. Коллектив Деяна Станковича разносторонен и нетривиален в нападении, а главный бомбардир команды Манфред Угальде продолжает голеадорские подвиги.

В матче против «Оренбурга» именно он открыл счет и фактически своим голом принес победу команде. «Спартак» показывает, что может добывать стабильные очки на дистанции. Посмотрим, остановит ли победное шествие «красно-белых» «Рубин» в Казани 9 марта. Москвичам удалось сравняться по очкам с «Зенитом» и «Краснодаром» в турнирной таблице. Сейчас у трех фаворитов чемпионской гонки по 40 очков.

«Краснодар» не воспользовался оплошностью «Зенита», который потерял очки в матче против ЦСКА

Команда Мурада Мусаева в 19 туре не смогла обыграть дома «Крылья Советов». Самарский клуб потерял зимой главных латиноамериканских лидеров – Гарре, Ороско и Мендеса. Тем не менее, при всех финансовых трудностях волжан «Крылья» сумели организовать несколько трансферов на вход.

Главное приобретение – возвращение в родную команду полузащитника Антона Зиньковского, который прошел не самую приятную для себя командировку в «Спартаке». На протяжении осени футболист периодически не попадал в основной состав при Деяне Станковиче. Аренда в самарскую команду- отличный шанс для Зиньковского доказать, что тренер «красно-белых» был неправ в отношение его компетенций.

«Крылья» достойно сражались против «Краснодара». При доминировании южан в контроле мяча (более 69% в среднем), самарцы в первом тайме нанесли больше ударов по воротам (семь против пяти). Ну а гол Олейникова на 41-й минуте – это наслаждение для глаз. С правого фланга Иван Сергеев выдал филигранную передачу, оставив в дураках Кайо и выведя Ивана на рандеву с вратарем. Запороть такой пас Олейников не имел права.

«Краснодар» отыгрался на 48-й минуте усилиями Виктора Са. Но главный эпизод для «быков» во втором тайме случился позже, когда травму получил капитан команды Эдуард Сперцян. Армянский полузащитник во время борьбы с одним из футболистов «Крыльев Советов» получил тяжелую травму голеностопа. Официального заключения от медицинского штаба «Краснодара» пока нет, насколько точно выбыл Сперцян, но в любом случае – это огромная потеря для «быков».

Возможно, именно магии Эдо и не хватило «Краснодару» в концовке, чтобы дожать самарцев и завоевать победу. К сожалению, 19 тур РПЛ получился чрезмерно изобилующим на травмы. Помимо Сперцяна, крайне неприятное повреждение получил и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в матче с «Ростовом». Только сегодня форвард «бело-голубых» пройдет МРТ.

Если говорить о юбиляре этого года – «Зените», то он, как и «Краснодар», не смог завоевать три очка при родных стенах. В субботу подопечные Семака откатали нулевую ничью с ЦСКА. Опасных моментов в этой встрече было не так много, скорее больше борьбы и эмоций. Главные два момента игры – падения в концовке матча от Александра Соболева. Форвард петербуржцев был настырен в нападении, но в эпизодах с выпрашиванием пенальти, кажется, перестарался. На телевизионной трансляции оба моменты выглядели очень картинными.

«Ростов» оказался хорош против «Динамо» и без своей главной звезды – Глебова

Символично, что первый матч без Глебова в составе «Ростов» проводил против «Динамо» - команды, куда собственно Данила и ушел в зимнее трансферное окно. Марцел Личка, наставник «бело-голубых», времени на притирку свежеприобретенному полузащитнику давать не стал и выпустил в старте с первых минут.

В одном из прошлых материалов наша редакция отмечала, что уход Глебова серьезно отразится не только на игре «Ростова», но и на общем ментальном состоянии команды. В течение последних сезонов духовитый полузащитник своим жестким, бойцовским характером держал раздевалку южан, будучи важнейшим элементом цепи между игроками и Валерием Карпиным.

Джонатан Альба Фото: fc-rostov.ru

Однако к началу марта ни Глебова, ни Валерия Карпина в «Ростове» не осталось. Команда с тех пор вынуждена учиться жить по-новому во главе с испанским специалистом Джонатаном Альбой. При Карпине он работал тренером-аналитиком и во многом влиял на построение тактики игры клуба. Так что для «Ростова» это не залетный пассажир, а наоборот хороший знакомый, просто теперь существующий в команде в новом амплуа.

Без Карпина и Глебова «Ростов» ничуть не уступал в классе «Динамо». На позиции Данилы выступал юный полузащитник с таким же именем, но по фамилии Шанталий (2004 год) и отлично справлялся с его обязанностями. В первые 15 минут «Ростов» перебил «Динамо» по ударом 8:0. У южан лучше ходил мяч, было больше конкретики в нападении. Москвичи рассчитывали исключительно на контратаки.

По справедливости, исход встречи должен был быть в пользу «Ростова». Однако южане чуть было не проиграли матч, когда во втором тайме «Динамо» усилиями Фомина открыло счет. Подопечные Альбы спаслись за 10 минут до конца основного времени.

Мохеби подкараулил отскок после попадания в штангу Голенкова. «Ростов» приятно удивил и не произвел впечатление разваливающейся команды. А к чемпионским перспективам «Динамо» по такой игре у болельщиков «бело-голубых» явно есть вопросы.