Нынешний сезон побил рекорд по посещаемости матчей в КХЛ

Фото: пресс-служба ХК СКА

Континентальная хоккейная лига отчиталась, что текущий регулярный чемпионат побил рекорд по посещаемости матчей на всех аренах лиги.

После 741 из 782 матчей сезона-2024/2025 общая посещаемость составляет 5 396 844 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/2015, когда 840 матчей чемпионата посетило 5 395 035 зрителей при среднем значении в 6423 болельщика.

Теперь впервые в истории КХЛ средний показатель регулярных чемпионатов превышает значение в 7 тысяч и составляет 7283 зрителя.

Напомним, нынешняя регулярка продлится до 23 марта и включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.