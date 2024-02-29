Нянечка казанского детсада выиграла суд по обвинению в побоях у матери воспитанницы

Сегодня Верховный суд РТ поставил точку в споре между младшим воспитателем детского сада и родительницей воспитанницы этого же учреждения. Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации удалось выиграть сотруднице дошкольного учреждения.

«Суд удовлетворил наши требования частично. Изначально мы требовали выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд же постановил выплатить 30 тысяч рублей. Обжаловать это решение мы не будем. Для моего доверителя было принципиальным доказать, что здесь имело место быть распространение ложных сведений», – рассказал адвокат младшего воспитателя детского сада Тимур Гатауллин.

Согласно материалам дела, в июле 2022 года мать воспитанницы одного из казанских детских садов на улице Хади Такташа в Казани распространила в СМИ информацию о том, что младший воспитатель ударила ее ребенка дважды в спину. Женщина обратилась в полицию, где зафиксировала побои, после чего материалы дела были переданы в суд.

Уже в сентябре дело рассмотрел мировой суд Вахитовского района. Он признал нянечку виновной и обязал выплатить штраф в 10 тысяч рублей. Однако обвиняемая не стала оставлять все как есть – она подала жалобу в Вахитовский районный суд Казани, который решил, что в деле есть нарушения, и отправил его на новое рассмотрение в мировой суд, который на этот раз принял решение в пользу нянечки.

После того, как решение суда отменили, и с младшего воспитателя детсада сняли обвинения, женщина решила подать в суд на мать девочки за распространение информации, порочащей ее честь и достоинство.