Няне из Татарстана пришлось погасить долг по кредиту, чтобы выехать за границу

Жительнице Спасского района пришлось погасить долг по кредиту, чтобы выехать за границу, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, женщина уехала в Казань и устроилась в обеспеченную семью няней. Согласно договору, она должна сопровождать детей везде и всегда. Однажды семья, в которой должница работала няней, собралась надолго выехать за границу. Только вот няне выезд за границу заказан: женщина взяла кредит, но полностью его не погасила, за что пристав ограничил выезд за пределы России.

В итоге, женщина погасила долг на сумму почти 55 тыс. рублей, чтобы не потерять работу.