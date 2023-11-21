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Няне из Татарстана пришлось погасить долг по кредиту, чтобы выехать за границу
Жительнице Спасского района пришлось погасить долг по кредиту, чтобы выехать за границу, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, женщина уехала в Казань и устроилась в обеспеченную семью няней. Согласно договору, она должна сопровождать детей везде и всегда. Однажды семья, в которой должница работала няней, собралась надолго выехать за границу. Только вот няне выезд за границу заказан: женщина взяла кредит, но полностью его не погасила, за что пристав ограничил выезд за пределы России.
В итоге, женщина погасила долг на сумму почти 55 тыс. рублей, чтобы не потерять работу.
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