НХЛ ждет, что молодежную сборную России допустят до МЧМ

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Автор сайта ESPN Эмили Каплан в своей статье заявила, что главы клубов Национальной хоккейной лиги надеются на возвращение сборной России на молодежные чемпионаты мира.

«Несколько руководителей НХЛ в разговоре с ESPN сообщили, что надеются на возвращение сборной России на молодежные чемпионаты мира, поскольку это важные скаутские турниры. У команд НХЛ было крайне мало возможностей наблюдать за российскими игроками вживую с 2022 года, и большая часть скаутинга проводилась в видеозаписи», — написано в статье Каплан.

Напомним, все сборные России и Беларуси были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года, после начала событий на Украине. Официальной версией отстранения Международная федерация хоккея (IIHF) называет вопрос безопасности для россиян.

Накануне стало известно, что IIHF приняло решение продлить «бан» России и Беларуси и на сезон-2025/2026. Таким образом, молодежная сборная России пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов, а молодежная сборная также не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира следующей зимой.

Однако IIHF еще может вернуть эти сборные на сезон-2025/2026 либо на конгрессе в мае и на заседании совета в октябре.