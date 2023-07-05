«Решил не ждать контракта из НХЛ»: Шарипзянов – об «Авангарде» и вылете от «Ак Барса»

Дамир Шарипзянов: «Мы пропустили много одинаковых голов. Я думаю, что мы разберем ошибки и дальше будем лучше»

Фото: hawk.ru

«Ак Барс» был настырнее, поэтому прошел дальше»

Долго размышлял о причинах вылета в финале Востока?

Да я еще о причинах вылета из прошлого плей-офф размышлял. Отошел сразу, естественно, но думал о том, что на следующий год сделать, чтобы не было такого результата.

Нашел ответ в итоге?

Один из основных факторов обоих вылетов – это потери. В прошлом году у нас два основных защитника – Каски и Покка – ушли. В этом году я был с поврежденной рукой, Чистый (Семен Чистяков, – прим. Т-и) руку сломал, Киселевич сломал ногу. Когда у тебя остается три-четыре защитника основного состава – трудно. Наверное, это не главное, почему мы проиграли. Чего-то нам все-таки не хватило, счет все-таки 1-4 в серии.

Есть версия, что главному тренеру Михаилу Кравцу не хватило опыта в противостоянии с таким мастодонтом, как Билялетдинов.

С Билялетдиновым в принципе мало кто может посоревноваться в кубках и званиях. Проиграли мы все вместе, во главе с нашим тренерским штабом. У нас остался тот же штаб, что даже хорошо. Мы будем знать, что делать дальше, учиться на ошибках. Мы пропустили много одинаковых голов. Я думаю, что мы разберем ошибки и дальше будем лучше.

В штаб добавился Александр Свитов. Уже поработал с ним?

Он весь прошлый сезон с нами на лед выходил, помогал. Как тренер уже работал, просто на мостике не стоял. Хороший мужик, боевой. Где-то мне подсказывал, как вести себя в роли капитана, рассказывал из своего опыта. Старался к нему прислушиваться. Так что, я думаю, пользу он нам, естественно, принесет. И уже принес.

В серии с «Ак Барсом» не подсказывал, какие есть слабые стороны у Билялетдинова, что мешает?

Мы разговаривали. Он говорил, как они играют, за счет чего играют. Все равно они были лучше, были настырнее, поэтому и пошли дальше.

«Александр Свитов весь прошлый сезон с нами на лед выходил, помогал. Как тренер уже работал, просто на мостике не стоял» Фото: hawk.ru

«Решил в таком возрасте не рисковать и не ждать контракта из НХЛ»

Ты получил новый трехлетний контракт в «Авангарде». Учитывая, что все уже там выиграл, не было желания попробоваться где-то еще. Пойти на новый заход за океаном?

Желание было. Но я, грубо говоря, в облаках не летал. Будь такое предложение, то поехал бы. Возможно, это предложение и было бы, но тогда нужно дожидаться июля, когда откроется рынок свободных агентов, а уезжать на двусторонний контракт я не хотел. Потому что знаю, как они там с этим работают. Очень легко могли бы меня опустить в АХЛ и ничего бы не потеряли. Потому что столько денег вкладывают в драфт-пики, и им лучше натаскать молодого хоккеиста, чем меня. Взвесив все факторы, а у меня уже двое детей, я решил сейчас не рисковать.

Когда закончится контракт, тебе будет тридцать. Ты закрываешь для себя дверь в НХЛ?

Я бы хотел попробовать, но надо смотреть, какая ситуация будет в мире. Непонятно, что будет через три года. Пока я рад остаться в Омске, сейчас вот подыскиваю себе квартиру, чтобы не снимать и не платить чужому дядьке. А через три года будем думать – нужен ли я в Омске, нужен ли я за океаном.

Сыграло роль отношение болельщиков? Все-таки тебя в Омске любят, все на твоей стороне.

Все на стороне клуба, каким бы ты игроком ни был. Если бы я решил уйти или спорил с клубом, против меня бы обернулось все это. Один из тренеров говорил, что ни один игрок не стоит больше клуба. Омск отличается любовью к «Авангарду», и не важно, какие игроки там будут. Естественно, всех, кто приносит результат, там любят еще больше.

Был фактор Омска, новой арены. Я, естественно, все взвешивал, все это сыграло бы свою роль. Перейти в другой клуб я сейчас, наверное, не готов. Я знал, что в Омске заинтересованы во мне и хотят меня видеть.

«С Билялетдиновым в принципе мало кто может посоревноваться в кубках и званиях. Проиграли мы все вместе, во главе с нашим тренерским штабом» Фото: hawk.ru

«Не вижу никакой проблемы, что просел уровень команды. Придут новые пацаны»

Ты говорил о покупке недвижимости в Омске. Уже чувствуешь там себя как дома?

Да, конечно. Я могу понять тех пацанов в Москве, у которых дети ходят в садик или школу. Возможно, им трудно переезжать, просто я через такое не проходил. Я сам из небольшого города Нижнекамска, так что мне легко дался переезд. Мне, в принципе, Омск понравился, знал, что там такая арена. Так что я доволен тем, что остаюсь там.

Хотя изначально я думал, что мне в Москве не понравится: город большой, пробки. Но и там тоже понравилось жить.

Сейчас в омском клубе большие перестановки. Александр Крылов ушел из клуба, на его место поставили Курьянова, который занимался тренерской деятельностью. Есть понимание, что происходит?

Я делаю свое дело, а боссы уже сами решат, где быть и как руководить. Естественно, жалко терять такого человека, который нам так много помогал. Но, я думаю, у него много своих дел, свой бизнес. Так что «Авангард» не останется без надлежащего надзора. Все у нас будет хорошо, и, естественно, все это будет зависеть от игроков.

Кажется, состав «Авангарда» значительно просел в уровне после ухода лидеров. Это проблема?

Нет, не вижу в этом никакой проблемы. Будут другие лидеры, другие пацаны, которые будут вести команду вперед. Без игроков мы не останемся. Я думаю, «Авангард» все равно довольно амбициозный клуб и будет в топе. Естественно, это будет зависеть от нас, игроков, от генерального менеджера и тренерского штаба.

«Омск отличается любовью к «Авангарду», и не важно, какие игроки там будут» Фото: hawk.ru

«Готовимся к сезону со всеми, кто перебрался с Нижнекамска»

Как лето проходит?

Уже начал подготовку к сезону, уже занимаюсь на льду. Хотя, если честно, хотел отдохнуть меньше. Сначала мы с супругой отдохнули 3-4 дня, а потом с родителями и детьми съездили в Турцию – давно там уже не был. Выбрали семейный, детский отель. Детей много там, думаю, им было хорошо.

Принято считать, что хоккеисты лето непременно проводят на Мальдивах или Бали.

С детьми, учитывая большие перелеты, лететь на Мальдивы или Сейшелы – это просто детей мучить. Хотел что-то поближе и по ценам приятнее. С погодой повезло. Мне все понравилось, вспомнил, как отдыхается в Турции.

Сейчас в Казани?

Да. Живу с родителями за городом.

Уже начал подготовку к сезону? Многие хоккеисты уже готовятся в ледовых центрах в Москве, например в «Арктике». Не было желания тоже отправиться туда, позаниматься со всеми?

Не хочется пока здесь детей оставлять. Я бы лучше поехал в Larionov Pro – там зал очень хороший и тренер по физподготовке отличный. Но сейчас не хочу оставлять жену и детей, хочу быть рядом с ними, да и если бы взял с собой, то пришлось бы проводить все время на тренировках.

Занимаешься самостоятельно?

У нас здесь в Казани тоже собралась довольно большая группа хоккеистов и плюс тренер Кондратьев тоже из Нижнекамска. Тренируемся вместе с Пашей Куликовым, Маратом Хайруллиным, Тимуром Хафизовым из «Сочи», Тимуром Шарифьяновым. Плюс Саня Протопович. Все нижнекамские ребята, которые перебрались сюда жить, занимаются вместе.