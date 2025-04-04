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На главную ТИ-Спорт 4 апреля 2025 12:36

НХЛ репетирует церемонию поздравления Овечкина в честь побитого рекорда Гретцки

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НХЛ репетирует церемонию поздравления Овечкина в честь побитого рекорда Гретцки
Фото: nhl.com

В НХЛ репетируют поздравления нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с побитым рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов. Об этом сообщил президент НХЛ по контенту и освещению мероприятий Стив Майер.

«Мы относимся к играм с участием Овечкина как к матчам Кубка Стэнли. Мы привезли съемочные группы, подключаем микрофоны, как и все, работаем с дополнительными камерами. Возим все материалы для церемонии в каждый город, они путешествуют с «Вашингтоном», это перемещается со всем их оборудованием из города в город.

Везде, куда мы приезжаем, проводится полномасштабная репетиция: видео, которое станет частью этого, и все остальное. Мы будем репетировать снова и снова, потому что хотим сделать все правильно, чтобы это ощущалось масштабно», – передает слова Майера ТАСС.

Напомним, в данный момент на счету Овечкину 892 шайбы. Рекорд Гретцки составляет 894 гола.

В данный момент «Вашингтон» лидирует в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда сыграет с «Чикаго Блэкхокс». Встреча состоится завтра, 5 апреля, в 2:00 по мск.

#Александр Овечкин #НХЛ #хоккей #спорт
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