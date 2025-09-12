НХЛ отстранила игроков, оправданных по делу о сексуальном насилии, до 1 декабря

Фото: Getty Images

Пятеро игроков, бывшие хоккеисты молодежной сборной Канады, которых оправдали по делу о сексуальном насилии, отстранены до 1 декабря 2025 года. К такому общему заключению пришли НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА).

Данное решение игроки обжаловать не собираются. Кроме того, они смогут подписать контракты с клубами НХЛ уже с 15 октября 2025 года. Данную информацию сообщил Sportsnet со ссылкой на источники.

Напомним, 24 июля 2025 года пятерых бывших хоккеистов молодежной сборной Канады Диллона Дюбе, Кэла Фута, Алекса Форментона, Картера Харта и Майкла Маклауда признали невиновными по делу о сексуальном насилии.

Голкипером Картером Хартом в 2024 году интересовался казанский «Ак Барс». Однако хоккеист решил для начала рассмотреть предложения из НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил о том, что ведет переговоры с нападающим Майклом Маклаудом.