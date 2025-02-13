НХЛ объявила о возрождении Кубка Мира

Фото: nhl.com

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила о том, что в феврале 2028 году проведет Кубок мира по хоккею. Последний раз турнир проводился в 2016 году.

«Международные соревнования среди лучших хоккеистов крайне важны для наших игроков — представлять свои страны на льду заложено у них в ДНК, и фанаты хоккея это ценят. Кубок мира — ключевой шаг в нашей совместной приверженности международному хоккею», — цитирует комиссара НХЛ Гэри Беттмэна сайт лиги.

В источнике утверждается, что уже в ближайшие месяцы стартует процесс подачи заявок от городов-кандидатов на проведение турнира. Также утверждается, что участие в турнире примут восемь команд, неискусственно созданных, как ранее команды молодых хоккеистов НХЛ или сборная Европы.

Кубок мира проводился трижды: в 1996, 2004 и 2016 годах. На последнем турнире победу одержала сборная Канады, в то время как сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущим обладателям трофея со счётом 3:5.