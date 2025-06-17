НХЛ номинировал Сергея Бобровского на приз самому ценному игроку Кубка Стенли 2025

Фото: nhl.com

Официальный сайт НХЛ внес российского вратаря клуба «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в с список номинантов на «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку в Кубке Стенли) нынешнего розыгрыша.

«Я выбрал Бобровского в качестве самого ценного игрока, когда приближался финал Кубка, и я остаюсь при своём мнении. Бобровский провёл 15 матчей из 22 в плей-офф, в среднем пропуская 2,26 гола, с процентом отражённых бросков 0,91 и с тремя сухими матчами. Я считаю, что он был особенно хорош, когда «Флорида» играла в меньшинстве. «Пантеры» не позволили «Эдмонтону» реализовать большинство 29 раз из 33, и Бобровский был лучшим защитником в этом плане, потому что «Ойлерз» получали отличные возможности для реализации большинства. Не дать «Эдмонтону» забить — немалое достижение, особенно когда они играют в большинстве. Так что да, Бобровский для меня — самый ценный игрок», — Трейси Майерс, штатный автор официального сайта НХЛ.

Помимо Бобровского также на «Конн Смайт Трофи» номинированы Александр Барков, Сэм Беннетт, Брэд Маршан (все — «Флорида»), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерз»).