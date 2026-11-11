НХЛ не спешит с решением по допуску России к ЧМ-2028

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Вокруг допуска сборной России по хоккею к чемпионату мира 2028 года складывается все более запутанная интрига. Формально Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским атлетам выступать на международных соревнованиях, однако ряд команд продолжает бойкот.

На этом фоне комиссар НХЛ Гэри Беттмэн дал осторожный, но многозначительный комментарий.

«Мы намерены в конечном итоге поступить правильно. То, что считается правильным решением, может меняться изо дня в день. Но мы по-прежнему не ведем дела с Россией, а российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, играют за свои клубы, а не за сборную России. Нам придется подождать и посмотреть, как дальше будут развиваться события, поскольку сейчас ситуация меняется практически ежедневно. Нам предстоит учитывать эти изменения. Мы это понимаем, но хорошая новость заключается в том, что сегодня нам не нужно принимать решение», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Ранее президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что в организации надеются на добровольный отказ России от участия в международных турнирах.