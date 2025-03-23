НХЛ не будет устраивать церемонию, когда Овечкин повторит рекорд Гретцки

Фото: nhl.com

Журналист канадского спортивного канала Sportsnet Крис Джонстон рассказал, как НХЛ будет праздновать рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количестку шайб в регулярных чемпионатах.

Когда Александр сравняется с Уэйном Гретцки, лига не будет устраивать «особой церемонии». Игру приостановят на семь минут, партнеры поздравят форварда, а затем игра продолжится, сообщает источник.

Напомним, до рекорда Гретцки Александру не хватает шести шайб. На счету Овечкина сейчас 888 голов. Уэйн за свою картеру забросил 894 шайбы.

В данный момент «Вашингтон» лидирует в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда сыграет с «Виннипег Джетс». Встреча состоится 26 марта в 03:00 по мск.