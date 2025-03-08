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На главную ТИ-Спорт 8 марта 2025 12:17

НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

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НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

После игры «Вашингтона» с «Детройтом» (5:2 Б) НХЛ назвала новую дату, когда капитан столичной команды Александр Овечкин побьет рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Овечкин в этой встрече забитыми голами не отметился.

Теперь после игры без заброшенных шайб средний показатель Александра по голам за игру в нынешнем сезоне составляет 0,68. При таком показателе россиянин побьет рекорд Гретцки 11 апреля в день домашней игры с «Каролиной Харрикейнз».

Напомним, на данный момент на счету Овечкина 885 заброшенных шайб. От повторения рекорда Гретцки его отделяет девять шайб.

#Александр Овечкин
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