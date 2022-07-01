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Политика
1 июля 2022  09:20

Nvidia больше не продает ПО российским компаниям – это отразится на Сбербанке и «Яндексе»

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Американская Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. Это вызовет рост цен на услуги, кроме того, проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров Сбербанка, «Яндекса», МТС и Tele2, которые сотрудничают с Nvidia, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Система Nvidia Grid позволяет поставщикам услуг облачного гейминга использовать одну видеокарту сразу на нескольких виртуальных компьютерах. Это позволяет увеличивать количество возможных пользователей, поясняют специалисты.

Решение компании вызовет повышение цен на услуги, считают эксперты. Это связано с тем, что если компания ранее могла с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid обслуживать сразу восемь игроков, то теперь только двух.

При этом собеседники издания подчеркивают, что Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами.

Американская Nvidia в числе других зарубежных вендоров объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию почти сразу после начала спецоперации на Украине.

#санкции #программное обеспечение
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