«Нужны три дня без дождя»: как парки и скверы Татарстана обрабатывают от клещей

Со стороны они очень похожи на героев фильма «Охотники за привидениями». На самом деле это дезинсекторы, которые обрабатывают места массового отдыха татарстанцев от клещей. Безопасна ли эта процедура для людей и животных и что делать, если клещ все-таки укусил, – в репортаже «Татар-информа».

Перед тем как приступить к работе по дезинсекции, выставляется предупреждающая табличка

Фото: © Эвелина Кисилева / «Татар-информ»

«Охотники за привидениями» уже в парках

По всему Татарстану парки и скверы начали обрабатывать от клещей. Членистоногие паразиты проснулись в середине апреля – 12-го к медикам обратился первый человек, укушенный клещом.

«По санитарным требованиям обработке против клещей подлежат территории массового пребывания населения – это парки, скверы, майданы, места проведения массовых мероприятий, например таких как Парад Победы, Сабантуй, также кладбища», – объяснила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Список мест, подлежащих обработке, готовят исполнительные комитеты районов Татарстана. Общественные пространства Казани обрабатывает дезинфекционная станция города.

Журналистам показали, как ведется обработка от клещей прогулочной зоны сквера имени Вахитова на улице Техническая, вблизи озера Средний Кабан.

Перед тем как приступить к работе, дезинфекторы выставляют предупреждающую табличку: «Осторожно! Ведутся работы по обработке клещей».

Сотрудники дезстанции переодеваются в специальную одежду, которая закрывает все тело, надевают противогазы Фото: © Эвелина Кисилева / «Татар-информ»

Сотрудники дезстанции переодеваются в специальную одежду, которая закрывает все тело, надевают противогазы.

На спине – ранцевые распылители. Работники станции в них очень напоминают персонажей фильма «Охотники за привидениями». Большой резервуар со средством и труба, из которой под большим напором выходит ядовитый раствор.

В нескольких метрах впереди сотрудника в специализированной форме идет помощник, его задача – не пускать людей в места, где идет обработка.

Раствором обрабатывают траву, нижнюю часть кроны деревьев и низкие кустарники – именно там обитают клещи. Обрабатывают территорию вблизи асфальтовых дорожек и грунтовых тропинок – там тоже частенько встречаются клещи.

Этой весной в Татарстане обработают 1,5 тысячи гектаров

На 2022 год запланировано обработать почти полторы тысячи гектаров, из них в Казани – 260 гектаров. В столице Татарстана определены 59 территорий, которые подлежат обработке от клещей.

«На сегодняшний день обработано восемь территорий», – рассказала Луиза Борисова.

Луиза Борисова: «Мы стараемся максимально одномоментно на всех территориях Татарстана проводить эти обработки» Фото: © «Татар-информ»

Акарицидная обработка очень сильно зависит от погоды – для достижения максимального эффекта желательно, чтобы в течение трех дней после нее не было дождя. Иначе вода просто смоет средство.

«Мы стараемся максимально одномоментно на всех территориях Татарстана проводить эти обработки. К сожалению, погодные условия затормозили этот процесс, пришлось отложить обработку из-за дождей», – заметила начальник отдела санитарной охраны территории республиканского Роспотребнадзора.

Раствор безопасен для людей и животных

Ранцевые распылители наносят раствор мелкодисперсным методом.

Ранцевые распылители наносят раствор мелкодисперсным методом Фото: © Эвелина Кисилева / «Татар-информ»

«Чем мельче частица раствора, тем большую площадь она покрывает. Следовательно, эффективность для проведения полноценной обработки выше», – заметила Луиза Борисова.

В Роспотребнадзоре РТ подчеркнули, что обработки проводят средствами, безопасными для людей и животных.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Абсолютно все леса и луга Татарстана обработать от клещей невозможно. По санитарным правилам, обработке подлежат места массового отдыха людей. Поэтому, выбираясь на природу, к примеру на пикник, необходимо самим позаботиться о своей безопасности.

Луиза Борисова рассказала, что после первых майских праздников число обращений с укусами клещей значительно увеличилось.

«В апреле и начале мая самая высокая активность клещей, потому что они после зимней спячки просыпаются голодными. Они очень чувствительны на все объекты с тепловым излучением и сразу легко присасываются», – заметила она.

На прогулку в лес стоит надеть закрытую защитную одежду, желательно светлых цветов. Обязательно заправить брюки в обувь так, чтобы не осталось открытых участков тела.

Чаще всего клещи заползают с травы и низких кустарников, поэтому сидеть в лесу на земле не стоит Фото: © Эвелина Кисилева / «Татар-информ»

Клещи любят складки кожи – это шея, подмышки, паховая область. После возвращения с прогулки эти места в первую очередь стоит внимательно осмотреть – не забрался ли туда клещ.

По словам Луизы Борисовой, если на прогулке с вами был ваш четвероногий питомец, важно осмотреть и его – кошки и собаки нередко приносят домой клещей на шерсти.

«С цветами, листочками, почками также можно занести в дом клещей», – подчеркнула начальник отдела охраны территории.

И, конечно, не стоит забывать про репелленты. Использовать их только в соответствии с инструкцией – обратите внимание на длительность их действия, обычно это написано на упаковке. Перед тем как использовать, проведите кожную пробу, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии на этот препарат.

Чаще всего клещи заползают с травы и низких кустарников, поэтому сидеть в лесу на земле не стоит. С деревьев они не падают, заметила специалист Роспотребнадзора.

Укусил клещ – вези его в лабораторию

Если клещ все-таки укусил, его нужно как можно быстрее извлечь. Сделать это лучше в медицинском учреждении, например в травмпункте. Если возможности обратиться к хирургам нет, то достать его можно либо пинцетом, либо пальцами, обмотанными марлей.

Клеща необходимо поместить в сухую, чистую баночку и привезти на анализ в лабораторию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не нужно голыми руками брать клеща. Поскольку если вы его раздавите, а он окажется инфицированным клещевым энцефалитом или боррелиозом, то возможно, через ранки и царапины на коже инфекция попадет к вам в организм и произойдет заражение», – добавила Луиза Борисова.

После того как клеща вы достали, место укуса нужно обработать спиртом или йодом. Клеща необходимо поместить в сухую чистую банку и привезти на анализ в лабораторию. Это сделать необходимо, чтобы понять, инфицирован ли укусивший вас паразит. Если инфекция у него обнаружится, то врач сразу назначит вам лечение. Примечательно, что иммуноглобулин против клещевого энцефалита эффективен только в первые четыре дня после укуса.