«Нужны только лицо и голос»: Володин объяснил действие закона о сборе биометрии россиян

В России вызвал широкий резонанс законопроект о биометрии, однако все обсуждают инициативу на момент ее внесения. Сейчас документ доработан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в проекте исключены все неопределенности и двойные толкования, а также установлены механизмы гарантий и защиты прав граждан.

«Биометрия принадлежит человеку. Без его согласия собирать ее нельзя», – подчеркнул Володин в своем телеграм-канале. Он пояснил, что документ предлагает ввести несколько ключевых решений, в частности – введение запрета на хранение геномной информации и ограничение перечня биометрических данных — к ним относятся только лицо и голос.

Также будет введен запрет на принуждение к сдаче биометрических данных. «Гражданину не смогут отказать в услугах — как коммерческих, так и государственных — если он не захотел предоставлять биометрию», – подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, в документе также предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия. Такие же действия могут совершать родители за своих детей.



Помимо этого, с принятием закона появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг.

Использовать биометрию детей без разрешения родителей будет запрещено. Использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории России. «Сегодня различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию наших граждан. Зачастую данные утекают, затем — используются злоумышленниками. Это недопустимо», – считает Володин.

Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных, добавил он.

По словам Володина, с новыми положениями законопроекта можно будет ознакомиться после его рассмотрения во втором чтении 20 декабря, когда Госдума обсудит эти поправки.

Напомним, в июле Президент Владимир Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему с уведомлением граждан. Документ предполагает возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.