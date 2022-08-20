«Нужны строгие меры»: Минниханов приказал районам не допустить появления лесных пожаров

В Татарстане важно не допустить появления лесных пожаров, проводя профилактическую работу, заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Кабмине РТ. Глав районов он призвал «жестко пресекать» возгорания.

«Эта тема очень меня беспокоит, беспокоит наверно многих вас. Если телевизор высмотрите, [то знаете, что]везде пожары. Мы пока держимся», – сказал он.

Перед МЧС и Минлесхозом РТ стоит задача по недопустимости пожаров, но без участия муниципальных властей справиться с ней они не смогут, подчеркнул руководитель республики. «Это общая наша задача. Нельзя допустить чтобы у нас были пожары, жестко пресекайте. Без вас никто этого не сделает. Только строгие меры и четкая, быстрая реакция позволят нам справиться с этой задачей», – подчеркнул Минниханов.

Напомним, накануне Гидрометцентр РТ предупредил о чрезвычайной опасности лесных пожаров в Татарстане, штормовое предупреждение продлено до 29 августа.