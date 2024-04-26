«Нужны не только слова»: в Казанском Кремле прошел гала-концерт «Мин татарча сөйләшәм!»

Акция «Мин татарча сөйләшәм!» состоялась в Казани уже в 19-й раз. На этот раз она впервый прошла в Присутственных местах Казанского Кремля. Участие в церемонии приняла глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова. Перед гостями праздника она появилась в черной толстовке с названием акции «Мин татарча сөйләшәм!».

«Слово. Что такое слово? В основе каждого языка лежит слово. И чтобы сохранить язык, нам нужны не только слова, но и дела. Я вам очень благодарна за то, что вы не просто говорите, а делаете», — поблагодарила Аюпова организаторов акции.

После приветствия она разыграла «министерскую лотерею» — два сертификата в театральный тур на двоих. К слову, лотерея в этот вечер была разыграна не раз.

Победители получили призы от партнеров акции, а также билеты от музеев и театров Казани.

В программе были десятки современных артистов, по всему Кремлю растекалась живая татарская музыка. Большая часть гостей — около двух сотен человек — расположились у сцены, остальные расселись по всему двору Присутственных мест.

На сцене выступили Ильгиз Шайхразиев и Эльвира Мифтахова, K-Ru, Yummi Music Band, Azat Gilmetdin и другие артисты. Преданные поклонники и случайные зрители громко подпевали им. Гала-концерт был насыщен музыкой, а в перерывах между выступлениями подводились итоги крупных конкурсов. Самый необычный из них — Антипремия «Тяжело с татарским» за «игнорирование национального языка в социальных сетях», которой удостоились предприниматели Старо-Татарской слободы.

Также прошло награждение победителей конкурса «Интернет говорит по-татарски». Для участия в нем было необходимо вести социальные сети исключительно на татарском, а каждый пост сопровождать хештегом #минтатарчасөйләшәм2024.