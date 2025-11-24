«Нужны не только операторы дронов»: Татарстан начал работу с реестром кадров для БПЛА

Кадры для отрасли беспилотников соберут в цифровом реестре, который заработал на федеральном уровне. Одним из первых регионов в стране, который будет тестировать платформу, станет Татарстан. Об этом стало известно сегодня на семинаре в Академии наук Татарстана.





Академия наук Татарстана собрала работников отрасли БАС на своей площадке, чтобы провести обучающий семинар по использованию реестра

Цифровой реестр кадров для отрасли беспилотников заработал

Цифровой реестр кадров, предназначенный для рынка беспилотных авиационных систем (БАС), анонсировали еще в октябре этого года на форуме Digital Innopolis Days 2025. Ожидалось, что на платформе появится актуальная информация о том, какие сотрудники требуются конкретным предприятиям. Заказчиком нового сервиса выступило Министерство образования и науки России.

За разработку реестра отвечал Университет Иннополис. Сегодня стало известно, что новая платформа уже почти месяц как «ушла в прод», сообщила замдиректора вуза Мария Образцова. Реестр прошел все этапы тестирования и готов к использованию.

По этому случаю Академия наук Татарстана собрала работников отрасли БАС на своей площадке, чтобы провести обучающий семинар по использованию реестра.

Российский рынок БАС демонстрирует взрывной рост

Развитие рынка БАС – это общемировой тренд, сообщила вице-президент Академии наук Республики Татарстан Лейсан Абзалилова. По ее словам, ожидается, что мировой рынок беспилотников к 2030 году может достичь отметки в 120 млрд долларов США, а ежегодный темп роста будет около 15%.

«Российский рынок демонстрирует также взрывной рост и, по оценкам, к 2030 году вырастет не менее чем до 200 млрд рублей. Мы движемся на сегодняшний день от разрозненных проектов к формированию полноценной экосистемы», – констатировала вице-президент АН РТ.

На федеральном уровне запущен национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года. В дополнение к нему в Татарстане создана программа «Развитие беспилотных авиационный систем в РТ на 2025-2030 и на период до 2035 года».

Как отметила Абзалилова, в будущем одной из важнейших функций НПЦ станет подготовка кадров Фото: © «Татар-информ»

Отрасли нужны не только операторы дронов

Президент Академии наук Республики Татарстан (АН РТ) Рифкат Минниханов напомнил, что в республике будет создан научно-производственный центр (НПЦ) по беспилотным авиационным системам (БАС). На эти цели выделяются федеральные средства.

«Республика ведет строительство, 8 тыс. квадратных метров. Будет оборудование, будет чем заниматься. Дом можно построить, оснастить его, но кто там будет жить, как будет работать?», – задал вопрос Рифкат Минниханов.

Как отметила Абзалилова, в будущем одной из важнейших функций НПЦ станет подготовка кадров.

«Отрасль БАС остро нуждается в специалистах нового типа на всех уровнях. Мы сформировали отраслевой заказ на подготовку кадров до 2030 года – на сегодняшний день он составляет 32 тыс. человек. Мы увидели, что нужны не только операторы дронов, но и инженеры-проектировщики; программисты для автономных систем; аналитики больших данных, полученных с БАС; специалисты по кибербезопасности каналов связи; юристы в области воздушного права; менеджеры беспилотных сервисов, где ученики углубленно изучают программирование, робототехнику», – пояснила Абзалилова.

Чтобы молодежь пошла работать в эту отрасль, необходимо сломать стереотип о БАС, как о чем-то сугубо военном или сложном, считает вице-президент АН РТ.

«Мы показываем, что дроны – это эффективный инструмент для агронома, строителя, спасателя», – сообщила она.

У беспилотников как минимум пять направлений гражданского назначения: сельское хозяйство (мониторинг посевов), экология (обнаружение пожаров и мониторинг загрязнений), нефтегазовый сектор и энергетика (облет ЛЭП и трубопроводов), логистика (доставка грузов в отдаленные уголки страны, в том числе медицинских), строительство (мониторинг изменений на объекте). Дополнительно нужны кадры, которые могли бы работать с БПЛА двойного назначения.

Что будет в реестре кадров отрасли БАС, кроме резюме и вакансий?

Цифровой реестр кадров может стать своевременным инструментом, чтобы предприятия смогли найти нужных специалистов. На платформе будут размещаться вакансии и резюме, а также биржа проектов для поиска заказчиков и исполнителей.

Отдельный блок связан с обучением: полноценные курсы для вузов и переподготовки, короткие онлайн-курсы по конкретным навыкам, а также платформа для отработки навыков на виртуальных тренажерах.

На площадке реестра кадров будет собрана информация о соревнованиях, хакатонах и мероприятиях, а также база знаний.

Начальник отдела продуктового развития Центра компетенции БАС Дмитрий Аликин сообщил, что реестр кадров – это, прежде всего, единая экосистема, платформа, объединяющая в себе как новичков в этой отрасли, которые, например, хотят сменить профессию, так и профессионалов. По его мнению, реестр даст этим людям возможность продемонстрировать свои навыки и получить мотивацию, просматривая резюме других специалистов.

Пока на платформе зарегистрировано около 2 тыс. пользователей. Татарстан заинтересован в том, чтобы стать пилотным регионом, который оценит на себе все преимущества работы с новым реестром.

«Обычно, если что-то летит, пилот появляется у нас. А если пилот появляется, может, и деньги появятся. А деньги нам нужны. Я, конечно, шучу, но доля истины в этом есть», – сказал Рифкат Минниханов.

Как сообщила «Татар-информу» Мария Образцова, в течение полугода реестр будет максимально наполнен, а доработки будут касаться, в частности, детского и игрового профиля.