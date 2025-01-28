Нужны места для легионеров: почему «Рубин» отдает в аренду Рахмоналиева и Ашурматова

Футболисты покинут «Рубин» на правах аренды этой зимой. Легионеры приходили еще в 2022-м году, но так и не смогли закрепиться в составе. В причинах такого решения Рашида Рахимова - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: rubin-kazan.ru

Рахмоналиеву и Ашурматову не хватает практики

Защитник Рустамжон Ашурматов и полузащитник Умарали Рахмоналиев пополнили состав «Рубина» в 2022 году. Тогда клуб выступал еще в Первой лиге, а от молодых легионеров ожидали, что они буду прогрессировать. Но, как оказалось, за все это время игроки не сумели выйти на новый уровень. По информации «ТИ-Спорт», Ашурматова и Рахмоналиева планируют отдать в аренду.

Игрокам не хватает игровой практики. Ашурматов до травм ключевых защитников стабильно появлялся лишь в Кубке России. Но когда выбыл Игор Вуячич, а затем Алексей Грицаенко, Рустама стали подтягивать в основной состав и на матчи РПЛ. К сожалению, ожиданий он не оправдал, так как его игра запомнилась в первую очередь ошибками. Например, в игре с «Крыльями Советов» (0:2) он привез пенальти, случайно ударив Ивана Олейникова по лицу в штрафной площади. В итоге последний раз Ашурматов играл лишь 2 ноября с «Локомотивом» (0:1). Остальные шесть встреч Рустам просидел на скамейке.

У Рахмоналиева тоже не сказать, что много игрового времени в «Рубине». В текущем сезоне полузащитник отыграл семь матчей во всех турнирах. Из них в рамках РПЛ всего два – со «Спартаком» (0:1) и «Ахматом» (2:0). Причем в игре с грозненцами он вышел на 90-й минуте. Конечно, Умарали прибавил в мастерстве за эти годы, но не настолько, чтобы попадать в стартовый состав.

Да, игроки талантливые и имеют потенциал. Но факт в том, что уровень РПЛ они пока что откровенно не тянут. Скорее всего, Умарали перейдет в азербайджанский «Сабах», как сообщал Иван Карпов. Про новую команду Ашурматова точной информации пока нет.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубину» нужно место для новых легионеров

Игрокам эта аренда прежде всего даст стабильную игровую практику и опыт. Но чем она выгодна «Рубину»?

У казанской команды в данный момент 14 иностранцев в составе, то есть достигнут лимит на легионеров. Соответственно, аренда Рахмоналиева и Ашурматова должна освободить место для двух новых иностранных футболистов. Также не стоит забывать и о солидарных выплатах за Хвичу Кварацхелию. Недавно экс-рубиновец перешел в «ПСЖ» из «Наполи», за что казанцы получат в районе одного миллиона евро.

Видимо, казанцы планируют усиления в лице новых иностранцев. И первой позицией наверняка станет центр защиты. Минувшим летом именно ее не смогли укрепить, и сейчас она является наименее укомплектованной. Тогда это не получилось сделать, так как в некоторых случаях помешал финансовый вопрос.

«У нас в списке было несколько человек, которых показал спортивный директор. Двое из них были из Португалии. Когда сумму назвали почти в 3 млн, этот игрок отпал. И следующий игрок так же отпал», – говорил Рахимов.

Сейчас же бюджет «Рубина» дополнительно пополнится вышеупомянутыми солидарными выплатами. Суммируя это и аренду двух легионеров, можно ожидать, что Казань планирует усиление на вторую часть РПЛ. А значит аренда Ашурматова и Рахмоналиева освободят легионерские «слоты».

Фото: соцсети футболиста

Рахимов верит в Ашурматова и Рахмоналиева?

Ашурматов и Рахмоналиев покидают Казань, но не навсегда. Скорее всего, Рахимов верит в игроков и их потенциал, поэтому «Рубин» не продает их, а только отдает в аренду.

Дело в том, что Рустам является ключевым игроком сборной Узбекистана. Со своей национальной командой, к слову, он доходил до 1/4 финала Кубка Азии в 2023 году. Так же Ашурматов участвует и в квалификации к Чемпионату мира-2026. Там Узбекистан занимает второе место в таблице Азии и получает прямую путевку на Мундиаль.

Умарали же всего 21 год. На его стороне работоспособность и скорость, он хорошо прессингует соперников. Также Рахмоналиев часто призывается в молодежную сборную Узбекистана, с которой в минувшем году выступал на Олимпиаде.

Опять же, все упирается в игровое время. В «Рубине» слишком высокая конкуренция, из-за чего Ашурматов и Рахмоналиев не могут стабильно попадать в состав. Аренда должна дать игрокам опыт и тонус. Уже по возвращении из аренды Рашид Рахимов может задействовать их чаще.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru