Нужны другие «сигналы» Трампа: почему IIHF продлила бан российского хоккея на ЧМ
Что стоит за решением IIHF продлить хоккейный бан России
Сегодня международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение российской сборной от международных соревнований до чемпионата мира 2026-го года включительно. Почему многие надеялись на Трампа и от чего «ставка» пока не сработала даже в хоккее - в материале «ТИ-Спорта».
С Россией и Белоруссией проводить чемпионаты мира опасно?
IIHF мотивирует свое решение соображениями безопасности. Мол, они не пока не могут гарантировать безопасность проведения чемпионата мира по хоккею, если там выступят сборные России и Белоруссии.
«После последнего заседания совет ИИХФ считает, что пока небезопасно возвращать национальные и клубные сборные России и Беларуси на сезон-2025/2026. Поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех, ИИХФ должна сохранить текущий статус-кво до дальнейшего уведомления», - говорится в официальном пресс-релизе организации.
Кроме того, в IIHF заверяют, что продолжат следить за ситуацией. Крайний срок определения безопасности участия России и Белоруссии в сезоне 2026/2027 наступит в мае 2026 года. Соответствующее решение должно будет принято Советом организации перед ежегодным конгрессом.
Напомним, что бан российской хоккейной сборной ведет свой отсчет с февраля 2022 года. Но кто от этого выиграл, учитывая, что национальная команда России является рекордсменом по числу золотых медалей на чемпионатах мира? За всю историю России и СССР наша страна завоевала 27 трофеев на мировых первенствах. Без нашей команды хоккейные ЧМ теряют свою субъектность в мировом спортивном календаре.
Буре и ФХР собираются оспорить решение IIHF
В ФХР (Федерация хоккея России) на решение IIHF отреагировали жестко, насколько это возможно. Спецпредставитель организации по международным делам, легендарный российский форвард Павел Буре подчеркнул, что у России будет возможность оспорить это решение в других инстанциях.
«Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет», - приводит слова Буре пресс-служба ФХР.
Также он сообщил, что у Федерации хоккея России будет право оспорить решение IIHF после окончания ЧМ-2025. Якобы Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине.
Отдельно Буре остановился на мотивировочной части решения IIHF. Он назвал аргумент про безопасность недостаточно сильным, резонно поставив в пример НХЛ, где спокойно выходят на лед более 50 российских хоккеистов в составе своих команд.
«В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит. Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты», - сказал Буре.
«Сигналы» Дональда Трампа и скучная реальность
Как здесь не вспомнить и сегодняшнее чествование «Флориды Пантерз» в Белом доме, где президент США Дональд Трамп особо выделил российского голкипера команды Сергея Бобровского.
В целом, предвыборные лозунги Трампа за окончание конфликта России с Украиной многие рассматривали, чуть ли не предвестником ближайшего развития событий. Находило это свое отражение и в спорте. Так, на днях директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил о надежде вернуть российский спорт, в том числе футбольную сборную, на международные соревнования уже в 2025 году. Его слова даже комментировал президент Российской федерации футбола (РФС) Александр Дюков.
«Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова… Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьезной должности», — отмечал глава РФС.
Бесполезно что-то доказывать «западным партнерам
Но лозунги Трампа на данный момент не получают логического продолжения. Соответственно, нужно относиться и к «сигналам» со стороны западных властей мирового спорта.
При этом ФХР не стоит объяснять Цюриху, где базируется IIHF, слабость аргументации по безопасности проведения чемпионата мира по хоккею без России и Белоруссии.
Очевидно, что по обе стороны океана об этом и без Павла Буре все прекрасно знают. Думается, и сам Павел Буре прекрасно понимает, что IIHF жаждет возвращения сборной России в свою орбиту. Но не может ничего сделать без «команды» Вашингтона.
Так стоит ли нашей ФХР огород городить и что-то доказывать западным «партнерам»?
Фото на анонсе: kremlin.ru