Нужны другие «сигналы» Трампа: почему IIHF продлила бан российского хоккея на ЧМ

Сегодня международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение российской сборной от международных соревнований до чемпионата мира 2026-го года включительно. Почему многие надеялись на Трампа и от чего «ставка» пока не сработала даже в хоккее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fhr.ru

С Россией и Белоруссией проводить чемпионаты мира опасно?

IIHF мотивирует свое решение соображениями безопасности. Мол, они не пока не могут гарантировать безопасность проведения чемпионата мира по хоккею, если там выступят сборные России и Белоруссии.

«После последнего заседания совет ИИХФ считает, что пока небезопасно возвращать национальные и клубные сборные России и Беларуси на сезон-2025/2026. Поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех, ИИХФ должна сохранить текущий статус-кво до дальнейшего уведомления», - говорится в официальном пресс-релизе организации.

Кроме того, в IIHF заверяют, что продолжат следить за ситуацией. Крайний срок определения безопасности участия России и Белоруссии в сезоне 2026/2027 наступит в мае 2026 года. Соответствующее решение должно будет принято Советом организации перед ежегодным конгрессом.

Напомним, что бан российской хоккейной сборной ведет свой отсчет с февраля 2022 года. Но кто от этого выиграл, учитывая, что национальная команда России является рекордсменом по числу золотых медалей на чемпионатах мира? За всю историю России и СССР наша страна завоевала 27 трофеев на мировых первенствах. Без нашей команды хоккейные ЧМ теряют свою субъектность в мировом спортивном календаре.

Фото: fhr.ru

Буре и ФХР собираются оспорить решение IIHF

В ФХР (Федерация хоккея России) на решение IIHF отреагировали жестко, насколько это возможно. Спецпредставитель организации по международным делам, легендарный российский форвард Павел Буре подчеркнул, что у России будет возможность оспорить это решение в других инстанциях.

«Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет», - приводит слова Буре пресс-служба ФХР.

Также он сообщил, что у Федерации хоккея России будет право оспорить решение IIHF после окончания ЧМ-2025. Якобы Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине.

Отдельно Буре остановился на мотивировочной части решения IIHF. Он назвал аргумент про безопасность недостаточно сильным, резонно поставив в пример НХЛ, где спокойно выходят на лед более 50 российских хоккеистов в составе своих команд.

«В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит. Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты», - сказал Буре.

Фото: trumpwhitehouse.archives.gov

«Сигналы» Дональда Трампа и скучная реальность

Как здесь не вспомнить и сегодняшнее чествование «Флориды Пантерз» в Белом доме, где президент США Дональд Трамп особо выделил российского голкипера команды Сергея Бобровского.

В целом, предвыборные лозунги Трампа за окончание конфликта России с Украиной многие рассматривали, чуть ли не предвестником ближайшего развития событий. Находило это свое отражение и в спорте. Так, на днях директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил о надежде вернуть российский спорт, в том числе футбольную сборную, на международные соревнования уже в 2025 году. Его слова даже комментировал президент Российской федерации футбола (РФС) Александр Дюков.

«Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова… Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьезной должности», — отмечал глава РФС.

Фото: www.whitehouse.gov

Бесполезно что-то доказывать «западным партнерам

Но лозунги Трампа на данный момент не получают логического продолжения. Соответственно, нужно относиться и к «сигналам» со стороны западных властей мирового спорта.

При этом ФХР не стоит объяснять Цюриху, где базируется IIHF, слабость аргументации по безопасности проведения чемпионата мира по хоккею без России и Белоруссии.

Очевидно, что по обе стороны океана об этом и без Павла Буре все прекрасно знают. Думается, и сам Павел Буре прекрасно понимает, что IIHF жаждет возвращения сборной России в свою орбиту. Но не может ничего сделать без «команды» Вашингтона.

Так стоит ли нашей ФХР огород городить и что-то доказывать западным «партнерам»?

Фото на анонсе: kremlin.ru