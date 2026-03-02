«Нужно звать на помощь»: спасатель объяснил, что делать, если проломится лед

Если под человеком проломился лед, ему в первую очередь необходимо звать на помощь очевидцев. Об этом рассказал основатель курса «Наука выживать» Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, дорога каждая секунда. Следует как можно быстрее выбраться из воды, потому что одежда намокает и начинает тянуть человека на дно. Двигаться провалившемуся следует в ту сторону, откуда он шел, так как там лед выдержал его вес.

«Надо приподнять себя руками и пытаться не вставать, а ползти, перекинуть центр тяжести на лед и постараться кувырками уходить к берегу», – пояснил эксперт.

Если выбраться самому не удается, а в водоеме есть течение, нельзя медлить. «<...> если течением засасывает, шансов нет. Нужно звать на помощь, громко сообщать очевидцам, чтобы они протянули ветку, веревку, шарф или буксировочный трос», – подчеркнул он.

Если человеку удалось выбраться из воды, то теперь ему грозит переохлаждение. «Если рядом есть автомобиль или помещение, нужно перебраться в тепло. Если нет – надо снимать мокрую верхнюю одежду и выжимать ее», – посоветовал спасатель, добавив, что обязательно нужно двигаться – при этом вырабатывается тепло.