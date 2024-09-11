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Нужно внедрять языки народов РФ в новые сервисы: Telegram перевели на татарский
В Татарстане закончили работу над переводом интерфейса мессенджера Telegram на татарский язык. В основном это было сделано силами всего лишь одного волонтера — Ильгиза Зигангирова, Ранее он переводил на татарский софт, настольные ролевые игры и статьи о спорте, а в 2023 году на добровольной основе занялся интерфейсом мессенджера. Установить его можно перейдя по ссылке.
«Telegram сейчас — это одно из самых популярных приложений в мире. Недавно Павел Дуров заявлял, что им пользуются более 900 млн человек, 60 млн россиян его используют каждый день. Если говорить о Татарстане, то в регионе в Telegram существуют 525 каналов и чатов. Из них 181 канал — на татарском языке», — отметил Зигангиров.
Перевести интерфейс мессенджера волонтер решил для удобства татароязычных пользователей, ведь им бывает непросто переключаться с одного языка на другой. Такое решение позволит создать непрерывное языковое пространство в приложении, пояснил он.
«Есть пользователи, которые по тем или иным причинам не хотят использовать приложение, если оно не на татарском языке, не локализовано. В результате они не получают контент. Но когда этот татарский интерфейс появляется, то барьеры уходят. Контекстное меню, подсказки, настройки — все они показываются на татарском языке и дают пользователю понять, что о нем заботятся, о нем думают. А производители контента в свою очередь уже получают новых пользователей», — подчеркнул спикер.
Telegram имеет свою платформу для переводов, где каждый зарегистрированный в мессенджере пользователь может перевести его на свой язык. На ней в том числе можно создавать сообщества, в которые входят такие же заинтересованные люди. Инициатор проекта может посоветоваться с ними для перевода слов и речевых конструкций, а также получить обратную связь.
Проект по переводу Telegram на татарский язык поддержал в том числе Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ.
«В данном случае мы хотим, чтобы была научная основа, чтобы это был не кустарный перевод, а именно тот перевод, который соответствует нормам татарского языка. И в этой части у нас есть наши отделы — общей лингвистики, лексикографии и очень обширный материал, который, в принципе, наш инициатор [уже отчасти] использовал. Это электронный фонд — словари, которые находятся в свободном доступе. Поэтому институт думает и считает, что это нужная инициатива», — заметил директор ИЯЛИ Ильгиз Халиков в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».
По его мнению, перевод популярного мессенджера необходим, чтобы популяризовать язык и расширить его функциональные возможности.
«В век современных технологий, когда у нас очень много свободных общедоступных сервисов и различных платформ, мы максимально должны внедрять национальные языки, чтобы они были представлены там, чтобы молодежь могла их использовать и для них это было привычным явлением», — заключил Халиков.
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