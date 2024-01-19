«Нужно верить в себя!»: мужчина без ноги проводит для инвалидов тест-драйвы на сноуборде

Ильнур Ханнанов уверен, что занятия спортом позволят этим людям испытать новые яркие эмоции, почувствовать себя успешными и счастливыми

Фото: из личного архива Ильнура Ханнанова

«Когда у человека есть мечта, он может начать новую жизнь»

Необычный тест-драйв на многофункциональных протезах Ильнур Ханнанов проведет в поддержку личной законодательной инициативы. На протяжении трех лет татарстанец пытается добиться от государства, чтобы инвалиды бесплатно получали высокотехнологичные средства для занятий спортом. Мужчина считает, что в перечне Социального фонда недостаточно технических средств реабилитации. К примеру, там нет протезов для занятий бегом или сноубордом, которые стоят от 1,5 млн рублей.

«Сейчас эта инициатива особенно актуальна: идет СВО, люди возвращаются покалеченными, потеряв руки и ноги. Для их возвращения к нормальной активной жизни необходимы реабилитация и высокотехнологичные средства», – говорит Ханнанов.

Собеседник «Татар-информа» уверен, что занятия спортом позволят этим людям испытать новые яркие эмоции, почувствовать себя успешными и счастливыми. Благодаря тест-драйву татарстанцы с ограниченными возможностями впервые в жизни встанут на сноуборд. Мероприятие пройдет на горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Всем безногим инвалидам, желающим прокатиться по самой легкой трассе, Ханнанов предоставит собственный многофункциональный протез, который ему в 2018 году подарила протезная компания. С тех пор Ильнур катается на сноуборде и участвует в соревнованиях. Однако в 2022 году дорогостоящий протез сломался, отремонтировать его удалось только с помощью большой суммы, взятой в кредит. Но сейчас Ханнанов не переживает, что протез опять сломается, и готов предоставить его в бесплатную аренду другим людям.

«В этой жизни ничто не вечно, все может сломаться. Эмоции – дороже. Я хочу, чтобы люди ощутили те же эмоции, что ощущаю я, когда спускаюсь с горы. Некоторые инвалиды, вдохновившись моим примером, тоже пытаются жить активной жизнью. Когда у человека есть мечта, он может поменять многое, начать новую жизнь», – уверен Ильнур.

Всем безногим инвалидам, желающим прокатиться по самой легкой трассе, Ханнанов предоставит собственный многофункциональный протез, который ему в 2018 году подарила протезная компания Фото: из личного архива Ильнура Ханнанова

Инвалиды впервые в жизни встали на сноуборд

Это уже второй тест-драйв на протезах, который пройдет по инициативе Ханнанова. Первый состоялся в конце 2023 года в Декаду инвалидов при 30-градусном морозе.

«Участниками мероприятия стали бойцы СВО, а также люди, у которых нет одной из нижних конечностей с рождения, в результате ДТП или травмы. Я предоставил им свой многофункциональный протез нижней конечности, чтобы они впервые в жизни попробовали прокатиться с заснеженного склона, выбросили адреналин, испытали драйв», – говорит инициатор акции.

Из-за аномальных холодов из десяти изначально заявившихся на мероприятие человек приехали лишь пятеро смельчаков. В их числе оказались два участника СВО, потерявшие в боях конечности. Еще у одного участника мероприятия ногу ампутировали из-за рака, у четвертого – из-за травмы в детстве. Единственная приехавшая на встречу девушка потеряла ногу в ДТП.

Идею Ильнура собрать сборную инвалидов Татарстана для занятий экстремальным спортом поддержали президент РОО «Федерация фристайла и сноуборда РТ» Денис Белов и старший тренер сноубордистов с поражением опорно-двигательного аппарата России Евгений Пронашко. Они провели для каждого персональный инструктаж и оказали всестороннюю поддержку.

Усердие 24-летней Гузель Юлдошевой, которая до этого ни разу ни каталась на сноуборде, впечатлило Пронашко, и он пригласил ее выступить на декабрьском Кубке России. Ильнур Ханнанов готовил Гузель к соревнованиям 10 дней подряд, и та, поборов все страхи, неожиданно заняла второе место.

«Буквально за день до соревнований у меня опускались руки, я хотела отказаться от участия. Но все получилось, и я очень рада! Это моя маленькая победа над собой! Нужно верить в себя!» – поделилась эмоциями девушка.

Узнав о победе Гузель, ее тренер и мотиватор Ильнур Ханнанов не смог сдержать слез Фото: из личного архива Ильнура Ханнанова

«Папа, все будет хорошо»

Узнав о победе Гузель, ее тренер и мотиватор Ильнур Ханнанов не смог сдержать слез. Успехам людей, которых он сумел вдохновить, татарстанец радуется больше, чем своим. Однако весь его жизненный путь неразрывно связан с преодолением. Мужчина всегда любил экстремальный спорт, участвовал в разных соревнованиях. 5 августа 2015 года он попал в серьезное ДТП. Ильнур ехал на мотоцикле по левой стороне автодороги со скоростью 120 километров в час, когда на него вывернул со встречки легковой автомобиль «Нива».

После аварии Ханнанов целые сутки лежал под наркозом, перенес несколько операций. Врачи пытались реанимировать пострадавшую ногу, но через месяц ее пришлось ампутировать. После длительного наркоза мужчина частично потерял память, которая со временем восстановилась. Однако врачи сказали, что он больше никогда не будет ходить.

Ильнур утверждает, что ради жены и детей собрал волю в кулак и встал на ноги Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

Пока лежал в больнице, в голову лезли дурные мысли. Желание жить вернули дети. Они пришли в больницу, обняли и сказали: «Папа, все будет хорошо». Немалую моральную поддержку мужчине оказала его любимая супруга Сирена. Ильнур утверждает, что ради жены и детей собрал волю в кулак и встал на ноги.

Инвалид второй группы прошел несколько курсов реабилитации. Сейчас он, вопреки прогнозам врачей, ведет активный образ жизни – занимается сноубордом, серфингом, катается на лошадях и мотоцикле. Теперь главная цель Ханнанова – помогать вернуть веру в себя другим людям, которые стали инвалидами из-за превратностей судьбы.

«Пытаюсь продвинуть законопроект о спортивном оснащении людей с инвалидностью, чтобы любой желающий мог оформить и получить многофункциональные протезы» Фото: из семейного архива Ильнура Ханнанова

«Хочу, чтобы любой желающий мог прийти в спорт»

На протяжении последних лет татарстанец пытается внести изменения в федеральное законодательство, чтобы российские инвалиды «не замыкались в четырех стенах, а вели активную жизнь».

«Пытаюсь продвинуть законопроект о спортивном оснащении людей с инвалидностью, чтобы любой желающий мог оформить и получить многофункциональные протезы. А они стоят очень дорого, от 1,5 млн рублей. Человек, который попал в беду, не сможет сам их купить», – говорит Ханнанов.

С этой инициативой он обращался в самые разные инстанции, отправил десяток писем – в Минтруд, Социальный фонд, Минспорта, «Единую Россию», писал даже в приемную Раиса Татарстана Рустама Минниханова и председателя Правительства России Михаила Мишустина. Но везде получал один ответ: дорогостоящие многофункциональные протезы не входят в список реабилитационных средств. Стоит отметить, что в этот перечень включено более 70 наименований.

«У нас нет массового спорта для инвалидов, поэтому в специальном перечне должно быть прописано «спортивное оснащение». Кому-то нужен специально оборудованный велосипед, а кому-то – спортивная коляска. Вот, к примеру, в Альметьевске открылся памп-трек. Я знаю местного жителя, который катает там ребенка на обычной инвалидной коляске. Если она вдруг развалится, то перевозить ребенка будет не на чем», – размышляет Ханнанов.

Он напоминает, что дети-инвалиды хотят прыгать и бегать, как их сверстники. Но чтобы ребенок без ноги побежал, тоже нужны специальные технические средства.

«Я только в Татарстане знаю пятерых детей, у которых нет нижних конечностей. Кто-то из них хочет танцевать, а кто-то – бегать, но для этого нужны дорогостоящие протезы. Поэтому дети запирают свои мечты в ящик», – объясняет Ильнур.

«У нас нет массового спорта для инвалидов, поэтому в специальном перечне должно быть прописано «спортивное оснащение» Фото: Валентина Дроздова

Мужчина вспоминает, как несколько лет назад начал переписываться в соцсетях с девочкой-инвалидом из Альметьевска, конечно же, с согласия ее родителей. Она мечтала научиться танцевать, но из-за рака школьнице в 12 лет ампутировали ногу.

«Мы общались, и она потихоньку начала верить в себя. Потом протезная компания сделала для нее подходящий протез. Теперь девочка, а ей уже 16, воплощает свою мечту», – говорит наш собеседник.

Также по его инициативе прошлой зимой еще два человека с инвалидностью впервые прокатились на сноуборде. Ради этой мечты один из них похудел с 98 до 68 кг. Ильнур Ханнанов верит, что, несмотря на все препоны, сможет достучаться до представителей власти и его инициатива будет принята. После проведения второго тест-драйва на многофункциональных протезах в Татарстане он планирует написать еще одно письмо – Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.