«Нужно уметь меняться»: эксперты общества «Знания» прочитали лекцию в Набережных Челнах

Более 300 студентов Набережночелнинского института Казанского федерального университета посетили сегодня лекции экспертов российского общества «Знание». Перед ними выступили психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи.

Как пишет газета «Челнинские известия», речь на лекции шла о роли России в мировой экономике, о добровольчестве, о достижениях российской науки XXI века и многом другом. Лекторий был организован в рамках мероприятия «ZaРоссию».

Лекцию прочитала первый директор благотворительного фонда «Живой» Татьяна Константинова. Этот фонд занимается помощью и поддержкой взрослых, имеющих тяжелые заболевания.

«Я не психолог, но больше десяти лет помогаю людям находить выходы из тяжелых ситуаций», — начала свое выступление Татьяна Константинова.

По ее словам, многим россиянам сегодня хотелось бы вернуться в более благоприятные времена. Но спокойствие и стабильность есть только на кладбище, уверена спикер. Поэтому, все что сейчас могут делать жители РФ, — это адаптироваться к изменениям внешней среды.

«В вашей жизни никогда не будет тепличных условий. Даже ребенок рождается через боль и страх. Это не плохо и не хорошо, просто нужно уметь меняться и адаптироваться», — убеждена лектор.

По мнению спикера, идеальная модель — сохранять внутреннее постоянство, но быть готовым к постоянной внешней адаптации. При этом, по ее мнению, в российской культуре не принято говорить о своих чувствах или боли, просить о помощи. Но важно осознавать и признавать свои чувства, добавила она.

После лекций в Набережных Челнах в 17 часов у Органного зала начался музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию», который стал первым в череде мероприятий масштабного проекта, который будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов страны в шести федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

На трехчасовом концерте сегодня выступают заслуженный артист России, автор песен, создатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр, российский певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, и популярная челнинская кавер-группа «Веретено».

Кульминацией музыкальной программы станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» — это событие проекта «ZaРоссию» будет передаваться от одного города к другому.