«Нужно стать для ребенка авторитетом»: в РТ наградили лучших общественных воспитателей

Сегодня в Большом концертном зале Казани победителям ежегодного конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ»

вручили благодарственные письма и грамоты. Призеров, победителей и просто участников конкурса поблагодарили за их бескорыстный и необходимый труд, а также наградили ценными подарками.



Фото: © Алина Файзрахманова

В награждении приняли участие заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина, а также Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Это стало хорошей, доброй традицией - отмечать тех людей, которые не жалеют своего времени, сил и возможностей и делятся всем с теми детьми, которым сейчас трудно, которые попали в не самую легкую ситуацию, которым не повезло с семьей, и которым просто нужна поддержка», — сказала Алсу Асадуллина.

Фото: © Алина Файзрахманова

Участниками конкурса были педагоги, сотрудники полиции, судьи, сотрудники МЧС, журналисты, руководители предприятий и учреждений. Чтобы пройти в заключительный этап состязания, нужно было преодолеть два предыдущих этапа: заочный муниципальный и очный республиканский.

Фото: © Алина Файзрахманова

«В молодости очень часто не осознают свои поступки, нужно помочь детям понять, как жить. Нужно быть вместе с ребенком, стать для него авторитетом. Если родители не могут заполнить его время, нужно, чтобы это сделал воспитатель. При этом важно помнить, что запрет - это путь в никуда, нужно создавать, творить, может ошибаться, но всегда вместе с ребенком», – поделился один из участников конкурса из Менеделеевска Виктор Зеленцов.



Фото: © Алина Файзрахманова

Конкурсные работы оценивались в нескольких номинациях – «Путь к успеху», «Путевка в жизнь», «Защита детства» и другие. Соревнующиеся показывали свои визитные карточки и планы работы с несовершеннолетними, решали нестандартные педагогические задачи.

«К сожалению, в современном мире трудных детей становится все больше. Родители занимаются зарабатыванием денег, а дети остаются не при чем. Они уходят на улицу, а чтобы вытащить их нужны помощники. Чтобы найти к таким детям подход, нужно полюбить их такими, какие они есть. Принимать их и понимать, нельзя ставить себя хоть на ступеньку выше, иначе ничего не получится», - рассказала призёр в номинации «Путь к успеху» из Казани Наталья Корнеева.



Фото: © Алина Файзрахманова

По ее словам, работа общественного воспитателя подразумевает постоянное кураторство над ребенком. Наталья поделилась, что однажды подопечный позвонил ей в два ночи с просьбой поговорить с ним, и она не раздумывая отложила сон и выслушала все его проблемы.

«Вы – те люди, которые берут на себя огромную ответственность, очень важную миссию и становятся опорой и тылом для маленького человека. Врачи дают клятву Гиппократа всегда все свое время посвящать службе. Вы – врачи, вы лечите души детей, которые в какой-то момент просто оступились и для которых так важно, чтобы рядом оказался кто-то, на кого можно опереться», – обратился к присутствующим Тимур Сулейманов.

Конкурс призван способствовать совершенствованию социальной политики Татарстана в области предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и реализации конституционных норм по защите семьи и детства.