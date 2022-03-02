«Нужно сплотиться»: рабочие КВЗ организовали акцию в поддержку армии и флота России

На территории Казанского вертолетного завода прошла акция в поддержку армии и флота России. На нее собрались рабочие предприятия, чтобы поддержать российских солдат, выполняющих специальную военную операцию на территории Украины. К участникам мероприятия обратился заместитель военного комиссара РТ полковник Алексей Денькин.

«Сильная армия была и остается основой нерушимости государства. В сложившейся обстановке Россия не желает захватывать Украину. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что люди должны сами определять свое будущее. Украинский народ должен самостоятельно выбрать дальнейший путь развития их государства, без вмешательства извне. В это тяжелое для России время нужно поддержать нашу страну и армию», —сказал рабочим Денькин.

Он подчеркнул, что среди российских военнослужащих, действующих на территории Украины, есть и представители Татарстана, которые мужественно и профессионально выполняют свой долг. В завершение своей речи полковник поблагодарил коллектив завода за активную жизненную позицию.

Акция по поддержке российских армии и флота собрала работников предприятия разных возрастов и должностей. В частности, начальник лопастного и композитного производства завода Владимир Еремин заявил, что только благодаря волевому решению Президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на территории Украины могут быть остановлены обстрелы Донбасса, которые продолжаются с 2014 года и приводили к гибели мирного населения.

«Украина не выполняет Минские соглашения и продолжают бомбить Донбасс, где гибнут мирные люди. Российская спецоперация позволит остановить эту войну с русскоязычным населением, которая идет там с 2014 года», — уверен Еремин.

Он также предостерег работников завода от распространения недостоверной информации о ситуации в Украине, которая, по его словам, часто появляется в различных СМИ и социальных сетях.

Всего в акции приняли участие около ста человек.