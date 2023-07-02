«Нужно снять десять фильмов, чтобы выстрелил один»: чему учит нас опыт якутского кино

На фото слева направо: Алексей Романов, Любовь Борисова, Сардана Саввина, Эдуард Новиков

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

«Сижу во ВГИКе и думаю: почему у нас нет якутского кино?!»

Корреспондент «Татар-информа» пообщался в студии государственной кинокомпании «Сахафильм» с группой якутских кинематографистов, а именно с руководителем студии, продюсером Сарданой Саввиной (в начале июня руководителем студии был назначен Алексей Егоров, Саввина покинула «Сахафильм», – прим. Т-и), художественным руководителем, режиссером и сценаристом Алексеем Романовым и режиссерами Эдуардом Новиковым и Любовью Борисовой. Каждый из них рассказал о своем видении феномена якутского кино. Этот разговор, на мой взгляд, дает исчерпывающее объяснение причинам его успеха и способности кинематографа влиять на самосознание народа.

Об истоках якутского кино рассказал Алексей Романов. Когда он учился во ВГИКе, в Якутске были только киносеть и кинопрокат. А Романов мечтал о национальной кинематографии... «Сижу во ВГИКе, смотрю на японское, итальянское, французское кино и думаю — почему у нас нет своего национального кино?! Такого, чтобы все говорили: “О-о-о, якутское кино!”» — вспоминает режиссер.

В итоге он отказался от приглашения на «Ленфильм» и уехал на малую родину. Дело было в 1990-е годы, и на Алексея смотрели как на сумасшедшего: в стране все разваливается, а человек собирается создавать национальную киностудию. Два года у Романова не было работы, но затем он сумел создать творческое объединение «Северфильм». Начинали с дубляжа советских фильмов на якутский язык в небольшой комнате при церкви. Производственных мощностей и оборудования, естественно, не хватало, и объединение обратилось за помощью к первому президенту Якутии Михаилу Николаеву. Тот пошел навстречу – так была создана государственная кинокомпания «Сахафильм». Изначально режиссеры отказались от совместных проектов с другими киностудиями, решили снимать кино своими силами. Романов считал, что кино нужно делать «изнутри».

Постепенно собрали тех, кому это было интересно, и в 1993 году сняли фильм «Орто Дойду» («Срединный мир»). Это была художественно-этнографическая картина, которая рассказывала о якутских обрядах и ритуалах – начиная с рождения ребенка и заканчивая теми, что совершаются, когда человек уходит в иной мир. «Деньги на фильм собирали всем миром – их давали простые люди, предприятия, организации», – вспоминает Романов.

В итоге фильм пошел в прокат, его показывали по телевидению. О рентабельности речь тогда, конечно, не шла. Однако «Сахафильм» сделал главное, заложив основу для будущего кино, которое сегодня признают во всем мире: за недолгий период своего существования оно участвовало в программах Пусанского, Берлинского и других кинофестивалей, а в этом году документальный фильм «Выход», созданный якутянами Арбугаевыми, номинировался на Оскар.

Следующим этапом становления киноотрасли в Якутии стала подготовка кадров. В республике целенаправленно и системно работали над подготовкой режиссеров, операторов, сценаристов, продюсеров, звукооператоров. За 30 лет более 60 человек прошли обучение в разных вузах страны за счет бюджета. После учебы эти специалисты вернулись в Якутию и создали свои частные компании. Интересно, что кинотеатры и «Сахафильм» не воспринимали «частников» как конкурентов, а наоборот, помогали им.

«Сколько всего фильмов снято? Если говорить только о «Сахафильме», то порядка 160» Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

«Натуральный обмен» специалистами

Алексей Романов:

В этом году «Сахафильму» исполнилось 30 лет. Кинокомпания, как локомотив, дала импульс развитию кино в Якутии. С 2015 года мы начали создавать более серьезные картины, которые вышли за пределы республики и стали окупаться.

Примерно до 2013 года мы варились в собственном соку. Потом появился Якутский международный кинофестиваль, на него приглашались эксперты, кинокритики, наши ребята сами начали выходить за пределы республики, принимать участие в разных фестивалях. Наше кино получило первые награды, потом еще и еще, и постепенно оно стало известным. Тогда и заговорили о феномене якутского кино.

И зритель пошел? И кинотеатры пошли навстречу?

И люди ходят, и кинотеатры сами заказывают. В целом наше киносообщество очень дружелюбное, все друг друга поддерживают. Если на картине Эдуарда Новикова один товарищ поработал бесплатно, в следующий раз Эдуард пойдет к нему на безвозмездной основе. Такой натуральный обмен специалистами. В итоге получается дешевое окупаемое производство. Люди могли снять фильм за 3 миллиона [рублей], собрать 10 миллионов. Правда, 50 процентов прибыли уходит кинотеатрам…

Фильм мало снять, нужно чтобы он еще и продавался. У нас это на стадии развития, за последние три года пять картин вышли в российский кинопрокат. Мне кажется, наши продюсеры должны еще подрасти, и если это случится, режиссеры и сценаристы будут достойно жить и творить.

Сколько всего фильмов снято? Если говорить только о «Сахафильме», то порядка 160. А вместе с частниками – около 230-240.

Эдуард Новиков:

В 1996-2001 годах я отучился в Петербурге на режиссера, поступил на работу на «Сахафильм». Когда я приехал сюда, сняли детектив «Хара мааска» («Черная маска») — заказной фильм про отца Героя Социалистического Труда, начальника объединения «Якутзолото» Тараса Десяткина. Снимали около двух лет, на видеокассеты Betacam. Бюджетный телевизионный формат. Фильм пошел по всем кинотеатрам, люди на него ходили. Это, наверное, и дало какой-то толчок для понимания, что на кино можно зарабатывать.



«“А давайте все вложим в один хороший фильм!” — эта схема не работает»

Любовь Борисова:

Я сама с детства смотрела якутские фильмы, они тогда уже выпускались, и очень высокого уровня: там были и драматургия, и стиль, и язык. Получается, в нас еще в детстве было заложено желание снимать свое кино.

Позже ребят начали отправлять на обучение в Питер, Москву. В несколько потоков так отучились более 60 ребят – это была целенаправленная кадровая политика республики. Сначала были истоки, потом подготовка кадров, а потом начинается количественный рост фильмов – «кинобум». Из них отбирались лучшие и отсылались на фестивали.

Кинобумом мы называем период, когда все начали лихорадочно снимать кино. Умеешь, не умеешь – неважно, снимали. До 20 фильмов в год выходило. И кинотеатры брали все подряд, не глядя на качество. А снимали за копейки, на очень маленький бюджет. Потом количество постепенно переросло в качество. Набрались опыта, случайные люди начали уходить, остались профессионалы. И количество фильмов сократилось до 6-7 [в год].

Один из пионеров якутского кино режиссер Семен Потапов снял по заказу кинотеатра авторский фильм «Любовь моя». Был небольшой скандал, связанный с этой картиной, и в частности благодаря ему возник ажиотаж, зритель повалил в кинотеатры. Владельцы кинотеатров смекнули – ага, народ прет, будем снимать свои фильмы. Таким образом, всплеск был обеспечен коммерческим интересом. В то время была бешеная окупаемость. Считай, вложил 100-200 тысяч – получил несколько миллионов.

Неужели на 100 тысяч рублей можно снять фильм?

В то время было можно. Это как кино, снятое на телефон, только в то время таких телефонов не было. Ходит парень с камерой и радуется, что снял кино. На энтузиазме.

Помню, один кинокритик давал нам мастер-класс и сказал такую вещь: «Качество рождается только из количества». Поэтому схема «А давайте все вложим в один хороший фильм» никогда не работает. Нужно снять 10 фильмов, чтобы выстрелил один.

И кинотеатры брали?

Они сами заказчики. Чаще случалось так: режиссер или продюсер собирал своих друзей и говорил: «Так, ребята, давайте снимем фильм», и все работали бесплатно. А когда фильм собирал кассу, получали деньги и делили. Такая была схема. То есть команда должна была поверить, что каждый заработает. Конечно, были и проигравшие, все-таки это очень рискованное предприятие… Сейчас активно работают 10 студий, еще пять то появляются, то исчезают.

А актеры тоже снимаются бесплатно?

Тогда снимались бесплатно. А сейчас уже никто из актеров за так не работает, и гонорары растут. В основном у нас снимаются актеры театров. Если нужен какой-то типаж, начинаем искать по народным театрам или объявляем кастинг. Все театральные актеры – уже наши звезды. Из народа нашли Степана Петрова, он снялся уже в двух фильмах. Первую свою роль он сыграл в 73 года.

Нынешние актеры состоятельные люди?

Нет, это история не про деньги.

А режиссеры?

Тоже нет. Якутское кино – это не про деньги, не про славу. Это – про любовь народа. Зритель наш очень суровый, всегда требует повышать качество, требует правды жизни. Шаг вправо, шаг влево – расстрел, мы постоянно волнуемся, что они скажут.

«Якутское кино – это не про деньги, не про славу. Это – про любовь народа» Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

«Получается государственная поддержка независимого якутского кино»

Сардана Саввина:

Если бы проекты изначально были дорогостоящими, скажем от 100 миллионов рублей, естественно, такого успеха не было бы. Именно потому, что они изначально были недорогими, их можно было прокрутить, собрать кассу, выйти в ноль, иногда даже в плюс.

Последние годы все, конечно, стараются выходить в плюс. С появлением программы кинофикации стало больше кинотеатров – Фонд кино выделяет сельским кинотеатрам деньги на аппаратуру, экраны. Конечно, в связи с пандемией, политическими событиями, уходом Голливуда прокат испытывает очень большие трудности. В стране, по некоторым оценкам, закрылось уже 25 процентов кинотеатров. А у нас они пока держатся, за счет того, что есть якутский контент. Голливуд ушел, и вместо него наши зрители смотрят якутское кино.

Мы очень хотим, чтобы в месяц выходили одна-две, а в идеале три картины, то есть 36 фильмов в год. А мы сейчас выполняем план в 10-12 картин, значит, по одной картине в месяц. Это тоже очень круто, таких цифр не было никогда. Конечно, речь идет о фильмах всех якутских студий, один «Сахафильм» не может выпускать столько картин.

А сколько фильмов он выпускает?

Хотим выдавать минимум одну картину в год, в идеале – две. У нас помимо съемок есть еще много другой работы: держим зал, снимаем документальные фильмы по госзаказу. Есть и игровые фильмы. Наша задача – поддержка якутского кино. 90 процентов фильмов в Якутии производится на аппаратуре «Сахафильма». Оборудование мы выдаем по льготной цене, иначе на какой базе они бы снимали? Аппаратура же дорогостоящая. В таком виде получается государственная поддержка независимого якутского кино.

Приходит режиссер – заложил квартиру, машину, как можно требовать с него деньги на аппаратуру? Выдаем по символической цене, фактически бесплатно. Мы сами заинтересованы в том, чтобы якутское кино развивалось.

Это чье решение?

Мы же единственная государственная кинокомпания. Как мы можем не помогать? Мы же не пользуемся постоянно этим оборудованием. Получаются взаимовыгодные отношения: мы выдаем оборудование по льготной цене, они снимают якутское кино.

«Якутское кино имеет такой успех, потому что носители якутской культуры сами свободно говорят на своем языке и сами снимают свой материал» Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

«Образ северных людей очень поверхностный. Например – "все чукчи"»

Какой главный критерий успешности фильма – сценарий, идея, актеры?

Главное – хорошая история. Люди приходят смотреть не на красивую картинку, им нужна история, которая откликалась бы в душе. Нашим кинематографистам иногда пеняют, что они делают фестивальное кино. Поверьте, никто из авторов изначально об этом не думает. Он снимает историю, и если эта история получилась такой удачной, что подходит и для фестиваля, и для проката, – убиваешь одним выстрелом двух зайцев. Это круто! Все снимают, чтобы дойти до зрителя.

А если изначально снимать кино для фестиваля, то...

... провалишься в прокате.

То есть у вас нет такой схемы: «Дайте мне столько-то денег, я сниму вам хороший фильм». Или заказать на стороне хороший сценарий.

Нет. Заказать хороший сценарий на стороне невозможно, потому что нельзя погрузиться в культурный контекст с посторонним человеком. Когда работаешь с национальным материалом, нужно, чтобы консультанты были носителями именно этой культуры, а еще лучше, чтобы таковыми были постановщики. Тогда и получается фильм, которому веришь, а не такой, по которому видно, что ты эксплуатируешь тему. Я это к тому, что образ северных людей в кино, в культуре в целом очень поверхностный, например – «все чукчи». Хотя северных народов очень много и они сильно отличаются друг от друга. Поэтому к таким вопросам нужно относиться очень осторожно, уважительно и внимательно.

Якутское кино имеет такой успех, потому что носители якутской культуры сами свободно говорят на своем языке и сами снимают свой материал. Про себя и для себя. А не про нас со стороны. Вот у вас же тоже был фильм «Апипа». Нужно прокачать актерское мастерство у местных звезд, чтобы зрители шли смотреть своих актеров.

Если на лидирующих позициях местные кадры, а снимают приезжие – это ненормально. Надо чтобы консультантами, постановщиками были местные кадры. Иначе получается, что люди просто эксплуатируют тему.

А вы приглашаете российских звезд?

Конечно, мы мечтаем об участии российских актеров. Но их расценки вы сами знаете. Но в будущем мы все равно планируем с ними работать. У нас уже есть опыт работы с российскими сериальными актерами. Они даже сами изъявляют желание, пишут, отправляют пробы.

Какие жанры наиболее успешны?

В коммерческом плане – комедии и драмы. Ужастики у нас не очень любят.

«Самый простой фильм стоит 5 миллионов рублей»

Киношники любят говорить, что половина бюджета уходит на рекламу...

Да, но у нас маленький город. Конечно, когда формируешь бюджет фильма, нужно закладывать и на продвижение. В больших проектах на рекламу, говорят, действительно уходит половина бюджета. У нас не так много. Очень грамотно поступают молодые блогеры, которые ставят легкие комедии. Они хорошо продвигают их через социальные сети. Когда продвигает наша компания, даже на полиграфию уходит очень много денег. Но «Сахафильм» – это бренд, поэтому, когда выходит наша продукция, зритель все-таки приходит.

Сколько зрителей собрал самый популярный фильм?

Рекорд на сегодняшний день у криминальной комедии «Агент Мамбо». Это производство частной студии, фильм собрал 17-18 млн рублей, то есть около 70 тысяч зрителей. (Уже после интервью выяснилось, что другой фильм – «Айта» Степана Бурнашева побил этот рекорд, собрав 26 миллионов. – Авт.) Есть такое понятие – «потолок зрителей». В Якутии проживает меньше миллиона человек, из них в Якутске – 300 тысяч. Основная публика – молодежь. Если отсеять маленьких детей, старших, не говорящих свободно на якутском языке, как раз получается потолок в 70 тысяч зрителей.

Но есть регионы, которые хотят видеть якутское кино. Скажем, мы ежегодно отправляем наши фильмы в «Татаркино». Новосибирск нами очень интересуется... Постепенно приучаем зрителей других регионов.

Какой он – якутский зритель?

У нас люди очень любят обсуждать, будь то театр или кино. Любой автор хочет услышать мнение о своем продукте от обычного зрителя. Для творческого человека мнение зрителя очень важно. У нас была площадка, где люди писали комментарии. Мы читали комментарии под каждым фильмом, постоянно обновляли страницу – комментарии очень вдохновляли, появился азарт! Но владелец площадки, к сожалению, закрыл сайт.

Если хочешь, чтобы на твое кино ходили, нужно в первую очередь работать со зрителем, воспитывать его, быть в контакте, не работать в пустоту. Если критикуют – это тоже реакция. Совсем пустые комментарии, конечно, можно пропустить мимо ушей, но конструктивную критику стоит послушать.

Режиссеры хорошо зарабатывают?

Это тоже не про нас. Мы – бюджетные работники, мы получаем зарплату. Конечно, за авторство, за сценарий платят. Если фильм очень хороший – еще и премию. Но небольшую.

Каков сейчас средний бюджет фильма?

Самый простой фильм стоит около 5 миллионов рублей. Серьезные истории – намного больше. Один исторический фильм получил 20 миллионов от Минкульта РФ, наши дали еще 9 млн, общая сумма – 29.

К вам приезжают изучать ваш опыт?

Постоянно. Мы часто общаемся с татарскими коллегами, все друг друга знаем. Кинематографисты Миляуша Айтуганова, Ильдар Ягафаров, Ильшат Рахимбай, Алексей Барыкин приезжают к нам, и мы к ним ездили. «Татаркино» давно сотрудничает с нами, и мы каждый год делали в Татарстане программу якутского кино. Начиная с 2016 года Союз кинематографистов России проводил у нас форум, приглашал регионы, чтобы показать опыт развития якутского кино. Мы являемся экспериментальной площадкой, которую хотят распространить на всю Россию.

Расскажите о якутском кинофестивале.

Якутский международный кинофестиваль проводился пять раз. (Последний на сегодня фестиваль прошел в 2017 году, в 2020-м кинофорум был отменен из-за пандемии. Анонсируется проведение фестиваля в 2023 году. – Авт.). С прошлого года мы организовали свой собственный («Сахафильма») фестиваль короткометражного кино под названием «Республика кино», среди задач которого – сохранение преемственности, поиск и открытие новых имен. Мы каждый раз удивляемся тому, как много ребят, интересующихся кино. Даже из сельской местности отправляют заявки. Не у всех есть возможности, но есть интересные работы. На прошлом фестивале награду получили ребята, которые специально приехали с Севера – практически с Арктики.



«После этого фильма люди начали устраивать свадьбы в национальном стиле»

Как снимался фильм 2020 года «Тыгын Дархан»?

Он был снят по заказу правительства. Может быть, кто-то скажет, что он слишком дорогой (по данным Кинопоиска, бюджет фильма – 255 млн рублей. – Авт.), не окупился. Как начиналась эта история? Было огромное желание народа объединиться, создать большой проект, чтобы оставить историю о великом человеке, который построил наше государство. У нас уже был подобный опыт – когда снимали первое кино «Орто Дойду». Все, кто помог реализовать тот проект, делали это бескорыстно. По селам собирали реквизиты, массовка работала бесплатно, потому что все хотели, чтобы в якутском кино появился такой фильм.

Такой же эффект был и с «Тыгын Дарханом». Но здесь фильм уже имел бюджет, поэтому к нему подошли более профессионально. Поскольку это про XVII век, создатели визуализировали, как жили наши предки до прихода русских. Эта визуализация отражается и сейчас в искусстве. Мы очень часто видим и в работах, и в современном искусстве элементы той культуры. Все это благодаря кино.

Любовь Борисова:

В работе над «Тыгын Дарханом» художники по костюмам работали с археологами, именно они популяризировали неизвестные широким массам вещи. До этого мы не знали, как выглядели наши предки до прихода русских. Мы ведь знаем одежду только из текстиля. А до текстиля была кожаная, меховая одежда, это было для нас открытием. Сейчас уже все художники, мастерицы стали популяризировать это своими работами.

Культурный эффект этого фильма неизмерим. Это дало больше плюсов, чем потраченные на него деньги. «Тыгын Дархан» подарил народу его историю. А «Орто Дойду» подарил самосознание народа Саха. После Советского Союза мы почти утратили свою культуру, а этот фильм дал острое возрождение искусства. Это все благодаря кино. Какую силу имеет кино!

Алексей Романов:

После этого фильма люди начали устраивать свадьбы в национальном стиле, начали соблюдать традиции...

То есть якутские фильмы способствуют сохранению языка?

Сардана Саввина:

Конечно, кино сильно влияет на сохранение языка. Тем более сейчас, когда все дети ушли в интернет и смотрят Ютуб. Например, сняли фильм «Кэскил» про незадачливого парня, который попадал в разные смешные истории, и вся молодежь сейчас выражается его словечками, цитирует его. Кино влияет и на современный язык.

«После Советского Союза мы почти утратили свою культуру, а фильм дал острое возрождение искусства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши режиссеры не подражали ни Голливуду, ни кому-то еще»

Что бы вы посоветовали тем, кто желает повторить успех якутского кино?

Любовь Борисова:

Надо любить и уважать своего зрителя, снимать именно для него. Тогда он тоже будет любить твои фильмы.

Эдуард Новиков:

Если речь о татарском кино, нужно знать чаяния, желания своего зрителя, чего они хотят. Это же идентификация. Они хотят увидеть на экране свои переживания, пути решения своих жизненных проблем. Если авторы кино это почувствуют, найдут такую струну, которая затронет душу татарского зрителя, они сделают хорошее кино.

Алексей Романов:

Наши режиссеры не подражали ни Голливуду, ни кому-то еще. Они делают все на основе истории, культуры своего народа, своего личного жизненного опыта в Якутии. Это вызывает интерес каждого зрителя. При этом ребята поднимали, затрагивали общечеловеческие ценности, поэтому вызывали интерес не только у российского, но и у зарубежного зрителя. Сама по себе Якутия тоже вызывает интерес тем, что люди здесь живут в экстремальных условиях.

У нашего народа очень много легенд и историй, на их основе можно снять хорошие фильмы и показать всему миру. Тем много. Это – кладезь истории. Когда люди смотрят голливудский фильм, им все понятно. Почему наша история не должна быть понятной зрителям других стран?

Сардана Саввина:

Надо быть максимально искренним, когда создаешь кино. Зритель сразу чувствует фальшь. Нужно быть честным, искренним и максимально чувствовать зрителя. Есть такие авторы, которые снимают для себя. А надо снимать для зрителя. Если это национальное кино, нужно найти своего зрителя. Снимать на родном языке, на основе своей культуры. В России не все регионы хорошо знают друг друга. С распространением интернета в последние 10 лет мы активно изучаем друг друга, а раньше, наверное, даже не знали, какие народы у нас живут. Через кино, через культуру мы рассказываем о своем народе, это очень важно. Консолидация, дух единения… Мы только начинаем приоткрывать завесу и узнавать очень богатую культуру и татарского, и якутского народов. Впереди, мне кажется, очень много проектов.