«Нужно познать, что ты поешь»: Александр Полковников провел мастер-класс для детей

Сегодня на сцене Детской школы искусств №2 состоялись творческая встреча и вокальный мастер-класс для молодых певцов от солиста Большого театра России Александра Полковникова.

Напоминаем, что со вчерашнего дня в Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», который проводится благотворительным фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского гранта культурных инициатив. Второй день фестиваля полностью был посвящен юным талантам.

«Для детей, которые ступили на этот непростой путь, требующий терпения и выдержки, я хочу сказать, что музыка - это любовь, которая рождается в детстве, передается от родственников. Через этот инструмент я могу максимально полно реализовывать свой потенциал», – поделилась Оксана Федорова.

Также, обращаясь к подрастающему поколению, заслуженная артистка призывала никогда не сдаваться на таком непростом пути к своей мечте.

Далее микрофон перешел в руки Александра Полковникова. Мастер-класс проводился в необычном формате: артисты исполняли заранее подготовленные композиции, после чего солист Большого театра давал советы о том, как улучшить выступление. Ребята задавали вопросы и с удовольствием отвечали на них.

На сцене звучали произведения великих композиторов: Д. Джордани, А. Рубинштейн, М. Красев.

«Задача артиста – это конкретно донести информацию до зрителя, изучив ее, а самое главное – понять, что ты хочешь донести. Мы на сцене испытываем те же чувства, мы живем», – рассказал Александр Полковников.

Мастер-класс завершился награждением участников. Зрители остались в восторге не только от мастерства артистов, но и от профессионализма певца.

«Кода я общался с маэстро у меня было много эмоций, в основном – радость и восхищение. Конечно, к советам, которые дал сам Александр, я обязательно буду прислушиваться. Он смог прослушать исполнение один раз и заметить все мои недочеты», – поделился эмоциями участник мастер-класса Александр Кузьмин.