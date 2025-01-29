«Нужно помогать словом»: военкор Кубатьян о задачах журналистики и конкурсе «Герои рядом»

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В палате госпиталя я писал о воспоминаниях с фронта, но рядом со мной были ребята с различными проблемами в жизни. Я начал писать о них, а с ними связывались и помогали. Тогда я осознал, что могу помогать словом». Об этом на встрече в «Татар-информе», посвященной открытому литературному конкурсу «Геройлар янәшәдә» – «Герои рядом» рассказал путешественник, участник СВО Григорий Кубатьян.

На встрече он поделился, как писал о путешествиях, потом стал добровольцем на СВО и попал в госпиталь, где начал публиковать свои воспоминания.

«Я написал уже одну книгу на патриотическую тему, до этого писал только о путешествиях. Я объездил весь мир, но я понимаю, что мой мир здесь – в нашей стране. Я поменял вектор интересов на более важный: подписал контракт, пошел добровольцем в "Ахмат", надеялся, что провоюю весь трехмесячный контракт, но провоевал всего месяц. Потом попал в госпиталь, там писал воспоминания о том, что видел», – поделился Григорий Кубатьян.

Он отметил важность темы спецоперации и рассказал о том, что социальная журналистика может помогать людям.

«Я считаю, что это важно, поэтому и начал писать. Я хотел помочь товарищам по палате. Я лежал и писал заметки, они начали набирать большое количество просмотров. Телеграм я завел недавно, людям было это нужно и интересно, они хотели узнать, как все обстоит на передовой. Я не драматизировал и не приукрашивал. У ребят в палате были свои проблемы, я старался писать и про них тоже. Их вопросы начинали решаться – для меня это было удивительно. Я не писал раньше на социальную тематику, но увидел, что своим словом могу кому-то помочь: находились потерянные деньги, с людьми связывались. Тогда я убедился, что делаю, то, что нужно», – рассказал Кубатьян.

Григорий обратил внимание на то, что участники СВО – это наши братья, отцы, дети, иногда даже сестры и матери.

«Надо про это писать, надо понимать историю конфликта и погрузиться в него. Погружаться сложно, переизбыток информации. В этой информации нужно научиться ориентироваться. В каждой работе должна быть цель и смысл, нечто большее, чем просто премия или какая-то привилегия. Передать смысл читателю, дать ему силу и надежду, поддерживать людей, которым непросто – это наша цель», – отметил писатель.

Григорий Кубатьян считает, что те, кто ищут информацию про СВО, могут увидеть много проблем и негативных вещей.

«Надо понимать, что есть негатив подготовленный, который распространяют наши враги. А есть негатив, который нужно чинить, ремонтировать, исправлять. Наша цель – улучшать ситуацию. Есть много способов и журналистских жанров для этого», – заявил Кубатьян.

Он рассказал, что несколько дней назад он вернулся из очередной командировки.

«Я общаюсь с ребятами, героями. Военная ситуация сложная, раскрывает в людях разные вещи. Иногда война показывает, какие люди на самом деле. Глубинная сущность проявляется сразу. Я вижу очень много случаев, когда в человеке раскрываются невероятные качества: сострадание, мужество, героизм. Не только в крупном тренированном бойце, но и в хрупкой девушке. Это и есть трепещущая тема про героев», – дополнил он.

По словам писателя, героев в наше время много и есть о ком писать, но не каждый из них легко будет говорить о своем подвиге.

«Иногда нужно расспрашивать товарищей человека, который совершил подвиг. Люди стесняются. И всегда в подвиге есть горечь, человек считает, что не сделал чего-то важного, или людей тяготит то, что они выжили, а товарищ погиб. Это тяжело осознавать. Так или иначе, надо работать с этой темой, надо ставить в пример таких людей и не забывать их», – указал Григорий Кубатьян.

Вернувшийся с СВО боец в повседневной жизни может столкнуться с человеческим равнодушием, отметил Григорий Кубатьян.

«А если он раненый? А если он калека? Нужно наполнить новыми смыслами человека. Нужно делать таких людей полезными обществу, чтобы человек реализовался по новому. У меня знакомый артиллерист управляется с механической рукой. Он управляет автомобилем и мотоциклом. Он может разобрать и собрать пистолет. Он командует батареей артиллеристов. Таким людям не нужна жалость, им нужна вера в себя и об этом нужно говорить», – подытожил Григорий Кубатьян.

Писатель Эдвард Чесноков начал свой рассказ с того, что он считает себя русским человеком, представителем русской интеллегенции, но у него есть маленький секрет. Его бабушка – татарка.

«К сожалению, год назад она ушла. Она уральская татарка. Она прекрасно готовила, ни в одном городе, ни в одной стране я не ел вкуснее ее еды. Она научила меня первой молитве, приучила к труду и хорошим манерам. Наш успех – это люди, которые нас воспитывали, наши родные, наша страна и малая родина. Что писать и как писать? Самые тяжелые эмоциональные дни были осенью 2022 года, когда мы отступали из Херсона. Жизнь не соткана из одних побед. Тогда я стал писать, чтобы не сойти с ума. Я написал свою единственную ваковскую статью о внешней политике Китая», – рассказал Эдвард Чесноков.

В 2022 году ушел из жизни друг Эдварда Чеснокова, по его словам, он ушел воевать не ради финансовой поддержки.

«Он просто приехал в расположение к «Сурикатам», было такое подразделение, создал его мой погибший друг с позывным Берег. Мой друг Миша пришел к нему и вместе они, не получая денег и званий, были в поселке городского типа Донецкое. В 20 километрах от передовой занимались разработкой новых систем вооружения, дронов в том числе. В своем телеграм канале я кинул клич о сборе денег для «Сурикатов» и мы собрали около 5 миллионов рублей. Мы купили дронобойку, несколько дронов. Что поразительно, больше всего «Сурикаты» оценили варежки и носки из верблюжей шерсти», – вспоминает Эдвард Чесноков.

Писатель вспомнил о моменте, когда попросил записать видео Берега с отчетом о том, что все доехало.

«Там в видео был не очень политкорректный момент, который я вырезал. Помните, что главный цензор – у вас в голове», – отметил он.