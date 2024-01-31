«Нужно поддерживать заданный темп»: приставы РТ о взыскании долгов и выдворении из страны

Об итогах года ушедшего и планах на наступивший говорили на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выдворили в два с половиной раза иностранцев больше, чем за год до этого»

Сегодня об итогах года ушедшего и планах на наступивший говорили на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. Главный судебный пристав РТ Анвар Закиров напомнил, что одно из направлений деятельности его подчиненных – обеспечение порядка в судах.

«Судебные приставы охраняют все федеральные суды республики и судебные участки мировых судей. В круглосуточном режиме обеспечивают охрану Арбитражного суда Поволжского округа. Безопасность практически всех зданий, а также должностных лиц при исполнении своих служебных обязанностей судебные приставы обеспечивают с оружием. В связи с этим важную роль играет уровень их подготовки, данная деятельность находится на особом контроле», – рассказал Анвар Закиров.

За прошлый год приставы изъяли 2230 запрещенных предметов, которые пытались пронести в здания судов в Татарстане. Приставы доставили в суды более семи тысяч человек из тех, кто не желал явиться самостоятельно. Задержали 129 человек из тех, кто находился в розыске. Это больше в два раза, чем в 2022 году.

«В 2023 году в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по РТ препровождено 1909 иностранных граждан. Организовано выдворение 1761 иностранного гражданина, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году», – рассказал Главный судебный пристав республики.

Анвар Закиров: «В прошлом году уделялось особое внимание применению мер принудительного исполнения как электронного формата, так и классического исполнения в виде наложения ареста на имущество» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Судебные приставы Татарстана взыскали 16,8 млрд рублей»

«За 2023 год на исполнении у судебных приставов находились 3 миллиона исполнительных производств. Всего в результате деятельности судебных приставов Татарстана взыскано 16,8 млрд рублей», – отметил Анвар Закиров.

В среднем на одного пристава приходилось почти 8 тысяч исполнительных производств. На этот год перешло 1,3 млн исполнительных производств на сумму 93 млрд рублей – это исполнительные листы, которые остались в работе.

Судебные приставы за 2023 год взыскали 3 млрд рублей в пользу физлиц и более 11 млрд рублей в пользу юридических.

В среднем на одного пристава приходится почти 8 тысяч исполнительных производств Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Арестовали почти 4 тысячи автомобилей, 8 тысяч человек объявили в розыск

«В прошлом году уделялось особое внимание применению мер принудительного исполнения как электронного формата, так и классического исполнения в виде наложения ареста на имущество. Также эффективными являются меры, направленные непосредственно на личность должника, такие как запрет на выезд из Российской Федерации, ограничение на пользование специальным правом», – отметил Закиров.

Приставы составили 12 тысяч арестов имущества должников на более чем 7 млрд рублей. Это больше, чем в 2022-м, на 9%.

В 2023 году приставы активно разыскивали должников – в Татарстане заведено 8 тысяч розыскных дел, почти половину задолжавших татарстанцев удалось разыскать. Три тысячи человек из тех, кого пришлось объявить в розыск, уклонялись от уплаты алиментов.

Больше трех тысяч татарстанцев не смогли выехать за пределы страны из-за долгов. Еще 2,5 тысячи человек были ограничены в специальном праве, например лишены водительского удостоверения, из них 70 процентов – это должники по алиментам.

За 2023 год приставы составили 3761 акт ареста автомобилей – 694 транспортных средства были помещены на штрафстоянку.

Одно из направлений деятельности судебных приставов – обеспечение порядка в судах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Взыскали 1 млрд 200 млн рублей алиментов

«Отдельно отмечу результаты нашей работу по социально значимым исполнительным документам. Бесспорно, особое место занимают исполнительные производства, связанные с обеспечением прав детей. По производствам о взыскании алиментов мы активно взаимодействуем с Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в РТ, а также с Министерством труда и соцзащиты. С учетом этого нам удается сохранять тенденцию к снижению количества неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов из года в год», – рассказал Анвар Закиров.

В пользу детей в прошлом году взыскан 1 млрд 200 млн рублей – это на 482 млн рублей больше, чем за 2022 год.

Приставы продолжают держать руку на пульсе и по другим видам задолженностей – им удалось добиться взысканий долгов с предприятий, которые не выплачивали зарплату своим сотрудникам, 80% таких исполнительных производств были закрыты, должники выплатили 54 млн рублей.

На особом контроле продолжают держать дела по обеспечению граждан, в том числе детей, жизненно необходимыми лекарствами. В настоящее время 88 взыскателей получили необходимые препараты.

«Для защиты интересов граждан, принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе призванных по мобилизации, приостановлено почти 19 тысяч исполнительных производств на сумму более 900 млн рублей», – заявил Главный пристав РТ.

Виктор Демидов отметил, что в ПФО служба судебных приставов Татарстана занимает достойные позиции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приставы вступили в ряды участников СВО: «Это достойный, завидный факт»

Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов отметил, что в ПФО служба судебных приставов Татарстана занимает достойные позиции.

«Я хотел отметить несколько моментов. Приоритетное место в вашей деятельности занимает обеспечение прав детей. В прошлом году в пользу детей взыскано 1 млрд 200 млн рублей, что превысило показатели прошлого года, – это очень солидное достижение», – отметил Виктор Демидов.

Еще один вклад татарстанских приставов – участие сотрудников ведомства в СВО.

«Это важнейшая задача, которую решают все органы государственной власти, ну и в первую очередь правоохранительные органы и военные. Благодаря вашей системной работе сотрудники вашего управления заключили контракт с Министерством обороны – это достойный, завидный факт», – отметил он.

Еще один вклад татарстанских приставов – участие сотрудников ведомства в СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Отремонтированы 12 отделов управления»

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поблагодарил судебных приставов от имени руководства республики.

«Подводя итоги 2023 года, отмечу, что он был достаточно сложным. Необходимо отметить, что принятый руководством страны и нашей республики комплекс мер обеспечил адресную и государственную поддержку населению и бизнесу», – рассказал Рустам Нигматуллин.

Он вспомнил и перечислил достижения республики в прошлом году, среди них открытие трассы М12, строительство и ремонт 4 тысяч различных объектов в республике, строительство 3 миллионов квадратных метров жилья – третий год подряд этот показатель становится рекордным.

«В 2023 году правительство республики продолжило принятие мер по повышению технического обеспечения, направленного на усовершенствование работы судебных приставов. При поддержке Рустама Минниханова были проведены ремонтные работы в помещениях для размещения 12 отделов управления», – рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ.

Рустам Нигматуллин поблагодарил судебных приставов от имени руководства республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нагрузка на приставов остается высокой

В своем докладе Нигматуллин обратил внимание и на проблемы в работе приставов – высокая нагрузка на сотрудников все еще остается.

«В работе порядка трех миллионов исполнительных производств при нагрузке на одного судебного пристава порядка 8 тысяч исполнительных производств. Несмотря на это, нам нужно поддерживать заданные темпы в работе, в том числе активную работу по взысканию алиментов – в прошлом году удалось окончить более 41% исполнительных производств», – рассказал он.

Несмотря на большой объем производств, работа по ним остается стабильной на протяжении трех лет.

Также актуальным остается вопрос по оплате труда – 74% производств этой категории удалось закрыть, но работу останавливать нельзя, отметил Рустам Нигматуллин.

Обратил внимание он и на долги по коммунальным платежам как один из важных пунктов в работе судебных приставов.

Подводя итоги, первый заместитель Премьер-министра РТ напомнил о предстоящих в этом году важных международных мероприятиях, которые пройдут в Татарстане. Завершилась коллегия награждением сотрудников ГУФССП по РТ государственными медалями и благодарственными письмами.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»