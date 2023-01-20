«Нужно поддерживать и лелеять»: в Казани прослушали номинантов на Шаляпинскую стипендию

Очное прослушивание претендентов на Шаляпинскую стипендию прошло сегодня в стенах Национального музея Татарстана. По результатам прослушивания жюри определили талантливого обладателя стипендии, однако имя счастливчика станет известно только 13 февраля ­– в день рождения знаменитого оперного певца.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В этом году у Федора Шаляпина юбилей – 150 лет со дня рождения – и вручение премии проходит в торжественной обстановке. Количество участников конкурса увеличилось, более 15 человек решили побороться за именную стипендию. В основном это студенты по академическому вокалу и для них Шаляпинская стипендия может стать началом пути к звездам», – рассказала журналистам руководитель Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

Истоки конкурса уходят в 1912 год, когда великий артист учредил именную стипендию лучшему ученику Шестого городского начального училища Казани. В 1990-е годы Литературно-мемориальный музей Максима Горького совместно с казанским обществом любителей творчества Шаляпина возродили некогда забытую традицию вручения именной стипендии молодым музыкальным дарованиям.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы имеем дело с одной из самых трудных профессий, причем не только в музыкальном мире. Академический вокал – это нежная субстанция, которая требует недюжинной физической нагрузки, набора психологических качеств и умственной работы. Это субстанция воинствующе противостоит огромному миру популярной музыки и, поэтому красивый абсолютный голос сегодня – это большая редкость, которую надо поддерживать и всячески лелеять», – подчеркнула руководитель и дирижер камерного хора Татарстана Миляуша Таминдарова.

Подать заявку на Шаляпинскую стипендию могут молодые вокалисты от 15 до 35 лет. Многие лауреаты впоследствии становятся достоянием российской оперной сцены, гордо и ярко заявляют о себе на ведущих мировых сценических площадках. Так, Алексей Тихомиров стал солистом «Геликон-опера», Михаил Казаков – Большого театра, Дамир Закиров – Михайловского театра, Аида Гарифуллина пела в Венской государственной опере и в Мариинском театре.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Для меня важны, прежде всего, актерские способности участников – мне интересно послушать и определить их талант. В качестве члена жюри этого конкурса я участвую впервые. Для меня Федор Шаляпин – это имя божественное, я его постоянно слушаю, ведь это по-настоящему современный голос. Мне интересно, насколько справятся участники, смогут ли они оживить героев Шаляпина – знаменитого баса России», – отметила народная артистка Татарстана и России Светлана Романова.

Как сообщают организаторы, обладателя Шаляпинской стипендии объявят во время праздничной программы в честь 150-летия со дня рождения великого артиста в Музее Горького и Шаляпина.