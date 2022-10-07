Санкции против России никак не повлияли на боевые действия на Украине, поэтому их необходимо отменить. Решение проблемы нужно искать в переговорном формате, уверен кандидат в Президенты Австрии, представитель партии «Народ — Свобода — Основные права» (MFG) Михаэль Бруннер.

«ЕС должен отменить санкции хотя бы потому, что они пока не привели к прекращению боевых действий. Необходимо найти согласованное решение», — подчеркнул он, отвечая на вопросы РИА Новости.

По мнению Бруннера, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям можно придать статус автономий, а в Украине должен состояться референдум по вопросу о нейтралитете.

Он подчеркнул, что Россия является частью Европы, поэтому ЕС должен сотрудничать с ней и «ни при каких обстоятельствах не должен в одностороннем порядке уступать США и НАТО». Политик отметил, что осуждает как происходящее на Украине, так и расширение НАТО на восток, агрессию США в Афганистане и Ираке. При этом Австрия, если он станет ее лидером, сохранит нейтралитет — этот вопрос «не подлежит обсуждению».

Выборы Президента Австрии стартуют 9 октября. В выборной гонке участвуют семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Александер Ван дер Беллен.

Напомним, что 5 октября Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в качестве новых субъектов Федерации.