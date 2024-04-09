Нужно отчитаться до 2 мая: как правильно подать справку о доходах в налоговую службу РТ

Справку о доходах за 2023 год татарстанцам необходимо подать не позднее 2 мая

Фото: © «Татар-информ»

Есть четыре способа подать декларацию о доходах

Справку о доходах за 2023 год татарстанцам необходимо подать не позднее 2 мая. Есть несколько способов подачи документов, рассказал руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Декларацию можно подать через личный кабинет налогоплательщика, Госуслуги, отправить ее по почте, обратиться в налоговый орган по месту жительства или МФЦ, где также можно получить консультацию о том, как правильно заполнить документы», – пояснил он.

Сафиуллин подчеркнул, что самым популярным способом подачи деклараций остается электронный вариант через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Преимущества очевидны. Там большая часть данных заполняется автоматически, а также можно легко рассчитать сумму налога, введя необходимую информацию о доходах.

Марат Сафиуллин подчеркнул, что самым популярным способом подачи деклараций остается электронный вариант через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы Фото: prav.tatarstan.ru

Кроме того, 18 и 25 апреля во всех налоговых инспекциях республики пройдут Дни открытых дверей для физических лиц, где граждане смогут получить практическую помощь в заполнении декларации через личный кабинет и задать любые вопросы по социальным и имущественным вычетам.

Кто должен подать декларацию и что будет с теми, кто не успеет в срок?

Декларацию о доходах должны подавать не все граждане республики, а только индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, практикующие нотариусы и адвокаты. Кроме того, отчитаться должны те, кто в прошлом году продал имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения. А также лица, получившие дорогие подарки не от близких родственников, и те, кто выиграл в лотерею. Наконец, отчитаться должны лица, сдающие имущество в аренду или получавшие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, продолжил Сафиуллин.

«В отношении граждан, не подавших декларацию, сотрудниками налоговых органов будут проведены “бездекларационные” камеральные проверки на основе имеющихся сведений о налогоплательщиках. В ходе таких проверок сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, будет исчислена без учета произведенных расходов на приобретение проданного имущества. А также помимо самого НДФЛ налогоплательщику предстоит оплатить штрафы и пени за нарушение сроков подачи декларации», – пояснил он.

При этом могут не подавать справку 3-НДФЛ в налоговые органы граждане, продавшие недвижимость, срок владения которых превышает три года и она была унаследована, приватизирована, получена в подарок от близкого родственника, приобретена по договору ренты или является единственным жильем.

В остальных случаях срок владения должен превышать пять лет. Вне зависимости от срока нахождения имущества в собственности отсутствует обязанность декларировать доходы, если доход от продажи жилья не превышает сумму имущественного налогового вычета по НДФЛ с учетом кадастровой стоимости, для недвижимости это 1 млн рублей, а для гаражей, бань и транспорта – 250 тыс. рублей.

По итогам декларационной кампании за 2023 год в бюджет Татарстана поступит около 4 млрд рублей налогов Фото: © «Татар-информ»

Всего в бюджет республики по итогам 2023 года поступит 4 млрд рублей

По итогам декларационной кампании за 2023 год в бюджет Татарстана поступит около 4 млрд рублей налогов, заявил спикер.

«За три месяца текущего года в налоговые органы представлено более 235 тыс. деклараций по всем основаниям. Из них 24 тыс. документов представлено физическими лицами, обязанными ее представить в силу закона, этими гражданами заявлено к уплате в бюджет 1,3 млрд рублей, а всего рассчитываем на поступление в бюджет республики 4 млрд по итогам декларационной кампании», – отметил Сафиуллин.

Интересно, что только от граждан, доход которых превышает 5 млн рублей, в бюджет поступит 190 млн рублей. Они заплатят налог по повышенной ставке. Кроме того, в этом году граждане впервые должны будут заплатить налог на проценты, полученные по вкладам в банках. Это коснется тех, кто заработал на банковских депозитах в 2023 году сумму, превышающую необлагаемый налогом денежный лимит – 150 тыс. рублей.

В 2024 году налоговыми вычетами ожидают вернуть татарстанцам около 14 млрд рублей

Отдельное внимание Сафиуллин уделил системе налоговых вычетов. Общая сумма таких выплат в Татарстане ежегодно растет. Если в 2022 году граждане получили 13,2 млрд рублей, в 2023 году – 13,7 млрд, то в текущем этот показатель ожидается на отметке в 14 млрд рублей.

«Жители республики активно пользуются правом на получение имущественных вычетов по расходам на покупку жилья и социальных вычетов по произведенным расходам на обучение и лечение. Только с начала этого года уже было возвращено 5,8 млрд рублей по всем направлениям выплат», – добавил он.

С этого года повышена максимальная сумма вычета на обучение детей с 50 до 110 тыс. рублей и на лечение, обучение, фитнес и другое со 120 до 150 тыс. рублей.

Кроме того, с 2025 года будет упрощена система подачи документов для налогового вычета. Введут унифицированную справку об оплате услуг, подтверждающих фактические расходы на лечение, фитнес, обучение и страхование, заключил Сафиуллин.