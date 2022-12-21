news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
21 декабря 2022  16:17

«Нужно низко поклониться»: Путин поблагодарил россиян, помогающих военным

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые помогают Вооруженным силам во время специальной военной операции. Об этом передает ТАСС. 

«Я хочу искренне поблагодарить наших граждан, которые по зову сердца помогают Вооруженным силам, посылают на передовую машины, дополнительную технику, снаряжение, теплые вещи, направляют в госпитали письма и подарки раненым», – отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин сравнил участников спецоперации с героями войны 1812 года и Великой Отечественной войны и поблагодарил военных всех родов войск и специальностей за их мужество и стойкость. Отдельно он упомянул и военных медиков, которые зачастую с риском для собственной жизни выносят раненых с поля боя. 

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное