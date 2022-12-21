«Нужно низко поклониться»: Путин поблагодарил россиян, помогающих военным

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые помогают Вооруженным силам во время специальной военной операции. Об этом передает ТАСС.

«Я хочу искренне поблагодарить наших граждан, которые по зову сердца помогают Вооруженным силам, посылают на передовую машины, дополнительную технику, снаряжение, теплые вещи, направляют в госпитали письма и подарки раненым», – отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин сравнил участников спецоперации с героями войны 1812 года и Великой Отечественной войны и поблагодарил военных всех родов войск и специальностей за их мужество и стойкость. Отдельно он упомянул и военных медиков, которые зачастую с риском для собственной жизни выносят раненых с поля боя.