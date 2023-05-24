«Нужно не просто покупать»: о чем Минниханов договаривался с китайцами

Фото: rais.tatarstan.ru

«Если вы одобрите, мы планируем организовать представительство в Шанхае»

Раис Татарстана прибыл в Китай 22 мая. Первым мероприятием в деловом графике Рустама Минниханова стала встреча с мэром Шанхая Гун Чжэнем.

Раис Татарстана напомнил, что у республики подписано 7 соглашений с китайскими провинциями. «Мы видим ежегодный рост товарооборота Татарстана и Китая.

По итогам прошлого года он увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 млрд долларов», – обратил внимание Минниханов.

Он предложил проанализировать направления, в которых деловые круги двух сторон могли бы развивать отношения. В качестве примера Раис Татарстана привел кооперацию в IT-сфере, логистике, здравоохранении. Также Рустам Минниханов предложил развивать связи между научным сообществом.

В свою очередь мэр Шанхая отметил, что углубление сотрудничества между Китаем и Россией полезно обеим странам. Он поблагодарил Минниханова за то, что татарстанцы поделились опытом проведения WorldSkills. Шанхай планирует провести чемпионат мира по рабочим профессиям в 2026 году.

«Мы приглашаем Татарстан принять участие в Шанхайском туристическом форуме. Для жителей вашей республики было бы интересно посетить Китай, а нам – Татарстан. Я, к сожалению, сам еще не был в Татарстане, очень хочу посетить», – сказал Гун Чжэнь. Он также выразил уверенность, что Татарстану и Шанхаю важно развивать связи в области науки, спорта и туризма.

Минниханов высказал пожелание, чтобы Шанхай и Казань связал прямой авиамаршрут. «Если мы сумеем добиться открытия прямых авиарейсов, наши контакты кратно будут увеличены», – полагает он.

За рамками официальных сообщений осталось, что Татарстан планирует расширить в Китае сеть своих представительств.

«У нас в Казани работает Генеральное консульство Китая, в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана. Но если вы одобрите, мы планируем организовать представительство в Шанхае», – сказал Раис Татарстана. Гун Чжэнь зафиксировал это в своем блокноте.

«Китай серьезно продвинулся по электромобилям, электробусам, водородной тематике»

Основная цель визита Минниханова в КНР – участие в Российско-китайском бизнес-форуме. Российскую делегацию возглавил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Десант из Татарстана был очень представительным и включал 42 человека. Среди них – глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, председатель Комитета РТ по туризму Сергей Иванов, президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов и многие другие.

Во время пленарной сессии Рустам Минниханов не выступал, однако в кулуарах поделился с журналистами мнением о важности развития деловых контактов между Россией и Китаем, учитывая, что пандемия коронавируса усложнила взаимодействие бизнеса.

«Работа продолжалась, хотя мы и наши партнеры из Китая друг к другу не ездили. Все проекты, которые были, реализуются. Большой проект реализует компания Haier. Все это работало, но не так интенсивно, как хотелось бы. Сегодня такая возможность есть, мы уже ряд встреч провели. Наши братья-китайцы тоже по нам соскучились», – отметил Минниханов.

Руководитель республики подчеркнул, что у Татарстана и Китая большие планы по углублению кооперации.

«Мы видим огромный интерес к России, к нашей республике, и у нас есть серьезные планы. Сегодня все озвучивать тоже нельзя», – улыбнулся Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что у предпринимателей республики накоплен богатый опыт работы с коллегами из Китая. «У нас есть хорошая история совместной работы и с компаниями, и с провинциями, все это нужно поднять на новый уровень. Китай очень серьезно продвинулся по электромобилям, электробусам, они серьезно работают по водородной тематике. Есть много направлений, в которых мы будем взаимно полезны», – выразил уверенность он.

Раис Татарстана озвучил, что республика заинтересована в сотрудничестве с Китаем в части производства станков, автокомпонентов, медицинской техники. «Нужно не просто покупать, а локализовать производство в России, в этом много интересных партнерских перспектив», – уточнил Минниханов.

«Обмен студентами, преподавателями – это серьезная и нужная работа, вопрос туризма тоже важен»

Вечером после форума Раис Татарстана прибыл в столицу провинции Аньхой, которая находится недалеко от Шанхая. Здесь проживают более 61 млн человек, а ведущая отрасль экономики – автомобилестроение, производство стройматериалов и энергетика.

Не случайно во время встречи с губернатором провинции Ван Циньсянем Раис Татарстана неоднократно упоминал автомобилестроение. «Самый большой объем кооперации – это автомобильная отрасль. У нашей компании КАМАЗ много партнеров в Китае. Компания “Соллерс” тоже работает с китайскими партнерами», – сказал в частности он.

Рустам Минниханов пригласил губернатора посетить бизнес-форум в Татарстане в сентябре 2023 года. «Мы планируем большой форум “Татарстан – Китай” в сентябре, мы хотели бы, господин губернатор, чтобы делегация вашей провинции посетила нашу республику. Мы рады вам в любое время, но бизнес-форум планируем на сентябрь», – сказал он.

Раис Татарстана также упомянул, что в 2024 году в Казани ожидаются крупные международные события – «Игры будущего» и встреча глав государств БРИКС. «Убежден, что для вас это тоже будет интересным», – подчеркнул Минниханов.

В беседе с губернатором руководитель республики также обсудил вопросы сотрудничества в области гуманитарной сферы. «Сейчас в Казани обучаются порядка 2 тыс. китайских студентов. Обмен студентами, преподавателями – это серьезная и нужная работа, вопрос туризма с учетом вашего географического положения тоже важен. Нам необходимо наладить прямые авиарейсы. Между нашими городами должны быть туристические маршруты», – выразил уверенность Минниханов.

«Провели краш-тест нашего автомобиля “Москвич”, система безопасности сработала отлично»

После встречи с губернатором Раис Татарстана принял участие в бизнес-форуме «Аньхой – Татарстан», где предприниматели двух регионов могли наладить прямые контакты.

Начальник канцелярии иностранных дел провинции Аньхой Цинь Цзюньфэн отметил, что по валовому продукту их регион входит в десятку лучших в Китае. Аньхой активно развивает побратимские связи и в ближайшее время планирует провести форум с городами. «Надеемся скоро заключить такое соглашение с вашей республикой. Уверен, что благодаря таким форумам мы сможем углубить наше сотрудничество», – заключил Цзюньфэн.

Рустам Минниханов отметил, что республика на протяжении многих лет активно сотрудничает с Китаем. «Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги России и Китая прикладывают усилия по расширению взаимодействия в различных сферах. Со своей стороны, мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне», – отметил он.

Рустам Минниханов рассказал, что республика заинтересована в развитии взаимодействия с провинцией по ряду направлений. «Татарстан заинтересован в продвижении в Китае продукции наших предприятий – это и автомобильная промышленность, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты.

Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в области высоких технологий, электроники, энергетики, биомедицины», – перечислил он.

После форума Раис Татарстана посетил китайский автомобильный завод JAC, который выпускает 1 млн автомобилей в год. JAC Motors входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая, выпускает легкие, среднетоннажные и тяжелые грузовики. А также минивэны, легковые автомобили, электромобили и другие виды техники.

Интерес Минниханова к заводу JAC не случаен. Автозавод «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» освоил производство фургонов, микроавтобусов и грузовичков на платформе JAC. А автогигант КАМАЗ стал партнером проекта по выпуску в Москве легкового автомобиля «Москвич», который также имеет основу легковушки JAC.

Раис Татарстана осмотрел этапы производства автотехники и посетил лабораторию, где шли испытания легковых автомобилей на безопасность. Об увиденном руководитель республики сообщил в своем телеграм-канале. «Посетили в Китае завод JAC. На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля “Москвич”. Судя по результатам – система безопасности сработала на отлично», – отметил он.