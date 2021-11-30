«Нужно не бороться, а предотвращать»: в Казани прошел Совет по противодействию коррупции

В Казани, в Торгово-промышленной палате, прошел пятый Совет общественных организаций и объединений Татарстана в сфере противодействия коррупции.

Мероприятие проходит ежегодно с 2017 года. В прошлом году Совет приобрел международный статус, собрав среди своих участников представителей восьми государств, а уже в этом году в нем приняли участие порядка 20 стран.

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Участниками встречи стали ученые и специалисты сферы противодействия коррупции, депутаты, предприниматели, руководители и представители госорганов и общественных объединений. На обсуждение были вынесены острые проблемы, на вопросы неравнодушных слушателей отвечали сразу несколько экспертов и представителей власти.

Председатель совета, первый проректор «Татарского института переподготовки кадров агробизнеса», профессор Сергей Алексеев отметил, что мероприятие с каждым разом получает все больше положительных откликов от населения и расширяет границы участников.

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

«Совет стал отправной точкой для каждого, кто хочет принять активное участие в реализации государственной антикоррупционной политики с целью реализации своих прав на достойное и стабильное будущее в сильном российском государстве», – считает врио ректора «Татарского института переподготовки кадров агробизнеса» Николай Титов.

Согласно озвученным на заседании цифрам, за первое полугодие 2021 года в Татарстане было зафиксировано рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений. Всего сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить 24,5 тыс. правонарушений в сфере коррупции.

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы много говорим о борьбе с коррупцией, но гораздо важнее говорить о профилактике. Бороться с коррупцией – все равно, что наполнять бездонную бочку, а профилактика – это сделать дно этой бочке. Все ведь начинается с семьи: дети видят, как мама сначала договорилась, в каком роддоме нужно рожать, потом – в какой садик пойдет ребенок. Какая тут может быть профилактика? Но если все роддомы будут предоставлять качественные услуги, если родители смогут отправлять детей в тот детский, в который хотят – коррупционная составляющая отпадет сама собой», – высказался депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Отметим, что сегодня также состоялась Международная научно-практическая конференция «Противодействие коррупции в системе обеспечения экономической безопасности».

На ней эксперты в форме свободной дискуссии обсудили проблемы борьбы с коррупцией, а также ее профилактики в системе экономической безопасности. Кроме того, они сформировали предложения по правовым и организационным формам противодействия коррупции и эффективным способам ее предупреждения.

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Предложения, сформированные по итогам Совета, будут направлены для рассмотрения в органы государственной власти РТ. Кроме того, планируется подготовить и выпустить сборник научно-практических материалов конференции.