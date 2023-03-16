Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Нужно место, где собраться в праздники»: каргалинцы добились возведения Дома культуры
Строительство нового Дома культуры началось в селе Каргала Кайбицкого района Татарстана в рамках Народной программы партии «Единая Россия». С ходом строительства клуба ознакомился секретарь местного отделения партии, глава района Альберт Рахматуллин.
О необходимости строительства Дома культуры жители села Каргала неоднократно заявляли на сельских сходах.
«Нашему селу нужен новый клуб. Старый обветшал и не соответствует требованиям. Хотя Каргала – село небольшое, у нас есть фольклорный ансамбль “Сударушка”. Мы участвуем в районных концертах, односельчанам нужно место, где собраться в праздники», - обращались сельчане к главе района при каждом удобном случае.
Альберт Рахматуллин пожелание жителей исполнил. Строительство Дома культуры началось по национальному проекту «Строительство объектов культуры» Народной программы «Единой России». Строители фирмы уже возвели стены здания клуба, рассчитанного на 45 человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»