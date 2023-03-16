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Политика 16 марта 2023 12:30

«Нужно место, где собраться в праздники»: каргалинцы добились возведения Дома культуры

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Строительство нового Дома культуры началось в селе Каргала Кайбицкого района Татарстана в рамках Народной программы партии «Единая Россия». С ходом строительства клуба ознакомился секретарь местного отделения партии, глава района Альберт Рахматуллин.

О необходимости строительства Дома культуры жители села Каргала неоднократно заявляли на сельских сходах.

«Нашему селу нужен новый клуб. Старый обветшал и не соответствует требованиям. Хотя Каргала – село небольшое, у нас есть фольклорный ансамбль “Сударушка”. Мы участвуем в районных концертах, односельчанам нужно место, где собраться в праздники», - обращались сельчане к главе района при каждом удобном случае.

Альберт Рахматуллин пожелание жителей исполнил. Строительство Дома культуры началось по национальному проекту «Строительство объектов культуры» Народной программы «Единой России». Строители фирмы уже возвели стены здания клуба, рассчитанного на 45 человек.

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