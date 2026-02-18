Нужно ли проветривать комнату во время болезни - мнение врача

Проветривание – важный фактор безопасности во время болезни, потому что проходит аэрация воздуха и часть вирусов изгоняется из комнаты. Об этом «Татар-информу» сообщил врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Часть вирусов, конечно, останется, но воздух будет свежим, станет легче дышать», – сказал врач.

По его словам, если человек лежит и не может встать, то его нужно хорошо укутать и надеть головной убор. По времени: либо широко открыть окно на 5 минут, либо на длительное время оставить небольшую щель для циркуляции воздуха.

Если же человек может выйти из комнаты, то ее нужно хорошо проветрить до прохладной температуры. «Этот метод – самый хороший», – добавил Кондрахин.