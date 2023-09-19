«Нужно искать виновных»: близкие о смерти «Мисс бикини России-2022» Сабины Сагаутдиновой

В минувшее воскресенье в Казани погибла «Мисс бикини России – 2022» 23-летняя Сабина Сагаутдинова

Фото: соцсети Сабины Сагаутдиновой

Погибла через несколько дней после своего дня рождения

В минувшее воскресенье в Казани погибла «Мисс бикини России – 2022» 23-летняя Сабина Сагаутдинова. Информацию о загадочной смерти девушки «Татар-информу» подтвердила ее подруга.

Для всех родных и близких Сабины случившееся стало шоком – совсем недавно, 14 сентября, девушка отпраздновала свое 23-летие.

Пользователи оставляют печальные комментарии под постами юной красавицы. Они считают, что в смерти Сабины нужно искать виновных. Ее знакомые пишут:

«У нее была большая карьера, куча поклонников, счастливая жизнь. Нужно искать виновных!»

Близкий друг семьи Сабины сообщила, что девушка выпала с 14-го этажа жилого дома в Приволжском районе Казани в ночь на воскресенье. Похоронили девушку в понедельник, 18 сентября, в Казани.

«Для нас всех это ужасная трагедия, унесшая жизнь молодой девушки. Надеюсь, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы узнать, кто это совершил, и наказать виновных», – сообщила она в беседе с агентством.

Подруга модели Вероника отмечает, что девушка была очень амбициозной и жизнелюбивой.

Давний знакомый Сабины сообщил, что в детстве был с ней в одном отряде летнего лагеря. Девушка была яркой и доброй, отметил молодой человек. Последний год модель жила в Москве, но часто приезжала к родным в Казань.

Подруга модели Вероника отмечает, что девушка была очень амбициозной и жизнелюбивой Фото: соцсети Сабины Сагаутдиновой

«У нее было столько планов на жизнь, перспективы, карьера...»

Сабина родилась в Казани. По словам тех, кто ее знал, жизнь девушки действительно была очень насыщенной. За плечами семь лет музыкальной школы, профессиональное занятие плаванием и учеба в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Год назад, в свой 22-й день рождения, Сабина снялась в рекламном ролике с известным американским актером, режиссером и музыкантом Стивеном Сигалом.

«Классный и запоминающийся день моей жизни, хочу оставить это здесь как напоминание о том, чтобы никогда не останавливаться на пути к своим целям», – написала девушка в своем профиле в соцсетях.

В 2022 году Сабина Сагаутдинова принимала участие во Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Мисс Туризм России – 2022», который проходил в Чувашии. По итогам конкурса Сабина стала «Мисс бикини России – 2022».

Кроме того, девушка участвовала в конкурсе «Мисс Татарстан – 2023».

На конкурсе девушка рассказала, что ее мечта – представить Республику Татарстан в национальном конкурсе «Мисс Россия» Фото: соцсети Сабины Сагаутдиновой

«Моя жизнь – это постоянное развитие», – отмечала девушка.

На конкурсе девушка рассказала, что ее мечта – представить Республику Татарстан в национальном конкурсе «Мисс Россия».

Жизнь яркой и целеустремленной девушки оборвалась 17 сентября 2023 года в Казани. У Сабины остались мать и родной брат.

«У нее было столько планов на жизнь, перспективы, карьера. На нее точили зуб, ей завидовали конкурентки. Возможно, она отказала какому-нибудь влиятельному человеку», – рассказала агентству подруга Сабины Анастасия.

…

Как стало известно агентству, после гибели Сабины Сагаутдиновой Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Что произошло в тот злополучный день и что стало причиной гибели девушки, предстоит выяснить следствию.