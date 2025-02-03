«Нужно, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались»: экспертный клуб о планах на 2025 год

Объявленный Год защитника Отечества посвящен памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, а также сегодняшним героям – участникам СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам.

«В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Он объявлен в России Годом защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей, и в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России», – сказал глава государства.

Члены экспертного клуба тоже подчеркнули важность этого года.

«Победа в Великой Отечественной войне – это величайшая веха в истории страны и событие, повлиявшее на мироустройство. Наша же задача – создавать условия, при которых и защитники страны, и их семьи не будут ни в чем нуждаться. Для этого мы в Госдуме принимаем соответствующие законы. Для поддержки наших ребят и их семей создан фонд «Защитники Отечества», специалисты которого в режиме единого окна консультируют буквально по всем вопросам. Сейчас важно поддерживать наших ребят, их семьи и, конечно, чтить память советских солдат, которые отдали свои жизни во имя мира», – рассказал председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что в Татарстане уже реализуются важные инициативы, направленные на сохранение исторической памяти.

«Замечательная практика озвучивания подвигов героев Великой Отечественной войны в городском транспорте – это живой урок патриотизма, доступный каждому. Однако нельзя ограничиваться лишь символическими жестами. Необходимо системно подходить к сохранению материального культурного наследия, включая памятники и места захоронений, связанные с войной», – отметила Павлова.

«Увековечение памяти совершивших подвиги необходимо. Люди учатся на примерах. Не может полноценно существовать нация, состоящая из трусов и предателей. Всемерная поддержка ветеранов, наших бойцов и членов их семей – это то малое, что мы можем сделать для наших героев», – сказал первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан Игорь Бикеев.

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан; Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан, кандидат юридических наук Ринат Фазылов отметил, что в условиях специальной военной операции остается актуальным вопрос о совершенствовании имеющихся и введении новых мер по обеспечению комфортных социально-бытовых условий для участников боевых действий и членов их семей, повышения в молодежной среде престижа службы в армии и участия в военно-патриотических организациях.