«Нужно чаще улыбаться»: девушка без рук и ног из Казани рассказала, как стала знаменитой

Вероника Лазарева из Татарстана считает себя счастливой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В детском доме навещала баба Тоня»

У Вероники Лазаревой невероятно красивый, чарующий и запоминающийся голос. Она родилась в Набережных Челнах с диагнозом «аномалия верхних и нижних конечностей». По совету отца ребенка мама оставила новорожденную в детском доме. Воспоминания о раннем детстве у девушки теплые и светлые. Она помнит сердобольную женщину, часто навешавшую ее и других детей с подарками. Гостья сразу заприметила особенную девочку, которая не могла спуститься вниз и ждала возле лестницы.

«Меня в детском доме навещала баба Тоня, мы до сих пор с ней общаемся, ей уже 92 года. Когда приезжаю в Набережные Челны, всегда стараюсь побывать у нее. Она очень добрая и искренняя», – вспоминает Вероника.

Фото: страница Вероники Лазаревой в соцсети «ВКонтакте»

Девушка также помнит, как ее забирали погостить в свои дома воспитатели. А еще она ездила вместе с ними в Казань, чтобы сделать протезы.

«Воспитатели придумывали специальные приспособления, чтобы мне было удобно есть. Было много таких приспособлений, но из них я оставила только одно – специальную резинку. Надеваю ее на руку, засовываю туда вилку или ложку... Я очень благодарна этим людям за вклад в мою жизнь», – говорит Вероника.

Как ни странно, у нее вообще не осталось грустных воспоминаний о детстве. Маленькая девочка как будто знала, что все в ее жизни в конечном итоге сложится хорошо.

Когда взрослые люди приходили в детский дом, чтобы усыновить ребенка, к ним всегда бежала толпа детей. Но только не Вероника.

Фото: страница Вероники Лазаревой в соцсети «ВКонтакте»

«Они все наперебой говорили: “Возьмите меня, я лучше”. А я просто сидела и ждала своего момента. Никогда не вступала в эту борьбу», – продолжает рассказ собеседница «Татар-информа».

Потом кроху забрали в приемную семью.

«Во время тихого часа разбудила воспитательница и сказала, что за мной пришла мама. Я проигнорировала, закрыла глаза. Было внутреннее осознание того, что это не моя мама», – говорит девушка.

«Написала Деду Морозу, что хочу, чтобы за мной пришли мама и папа»

В новой семье Вероника прожила меньше месяца, приемные родители вернули ее обратно в детский дом. Уже после этого случая накануне Нового года воспитательница предложила девочке написать письмо Деду Морозу.

«Я написала, что хочу, чтобы за мной пришли мама и папа, чтобы у меня были старшая сестра и младший брат. Все так и произошло», – утверждает девушка.

Вскоре после этого за малышкой действительно пришла ее родная мама. Первая встреча была очень теплой.

«Я сразу ее приняла», – вспоминает героиня нашей истории.

Фото: страница Вероники Лазаревой в соцсети «ВКонтакте»

Маму зовут Татьяна. Женщина решила забрать дочку после развода с ее родным отцом, когда во второй раз вышла замуж. Новый супруг заметил, что жена собирает какие-то газетные публикации и плачет. В те времена местные СМИ уже писали про необычную девочку из детского дома и ее разносторонние таланты. Некоторое время Татьяна навещала дочку, а потом забрала насовсем.

В родной семье у Вероники поначалу случались конфликты со старшей сестрой Натальей. Когда родители уходили в гости, оставшиеся дома девочки частенько дрались. Но вскоре дети поняли, что они – семья и нужно защищать друг друга. Это случилось во время зимней прогулки, когда дворовая ребятня стала оскорблять девочку на инвалидной коляске. Неожиданно Наташа вступилась за сестру.

«Тогда я почувствовала, что не одна. С этого момента мы начали с сестрой общаться, сближаться, у нас появились свои секреты. В итоге стали лучшими подругами», – говорит Вероника.

В детском доме она не считала себя особенной, но когда вышла за его стены, попала в другой мир. Героиня нашей истории стала часто слышать в свой адрес неприятные реплики, замечать косые взгляды, странную реакцию окружающих.

«На меня показывали пальцем. Во дворе подходили родители других детей и говорили: “Не смей тут гулять”», – рассказывает девушка.

Во время беседы она все время шутит и улыбается. Даже когда рассказывает о чем-то грустном.

«В моей жизни всякое бывало. Как-то раз остановили на улице и спросили: “У вас что, руки-ноги топором отрубили?”» – вспоминает со смехом Вероника.

Тогда она стала думать – а что с ней не так? Почему другие ее оскорбляют? Чтобы не утонуть в грустных мыслях, искала спасение в творчестве. С раннего детства Лазарева очень любит рисовать и петь.

«Я дома постоянно пела, всех доставала. Мне говорили: «Вероника, да хватит уже петь! А я не могу, ведь когда пою, я живу», – говорит девушка.

Фото: страница Вероники Лазаревой в соцсети «ВКонтакте»

«Увидела в темном зале на первом ряду очертания папиного лица»

Вероника стала брать уроки по вокалу, прошла прослушивание. По совету педагога талантливой девочке на день рождения купили синтезатор. Не имея пальцев на обеих руках, она быстро научилась играть благодаря видеоурокам в интернете. Потом стала выступать на концертах, участвовать в конкурсах.

В 2016 году приняла участие в конкурсе красоты и талантов среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана» и завоевала главную корону. Спустя год победительницу пригласили в жюри, но в самый ответственный момент не обошлось без мистики – во время выступления на одной сцене вместе с Сати Казановой Вероника увидела в зале среди зрителей погибшего приемного отца.

С биологическим отцом девушка не общается, папой считает второго мужа мамы – Дмитрия, который погиб в дорожной аварии в 2017 году. Это случилось летом, а тот самый конкурс проходил в декабре.

«Мы приехали на конкурс в Казань из Челнов на такси. Подъехала такая же машина, которую раньше хотел купить папа. В машине была игрушка, такая же, как когда-то у папы. Это были знаки, что он рядом. Потом я вышла на сцену с Сати, начала петь и увидела в темном зале на первом ряду очертания папиного лица», – вспоминает с волнением «Жемчужина Татарстана».

Видение длилось три-четыре секунды, но от неожиданности Вероника напутала текст песни.

«Я чувствовала его присутствие, но продолжила петь», – говорит наша собеседница.

Фото: страница Вероники Лазаревой в соцсети «ВКонтакте»

«Анна Седокова пригласила на презентацию нового альбома»

Конкурс «Жемчужина Татарстана» стал знаковым в ее жизни и принес много интересных знакомств, в том числе с «Мисс мира – 2013» среди девушек с ограниченными возможностями Ксенией Безугловой и Анной Седоковой из «золотого состава» группы «ВИА Гра». Знакомство со второй знаменитостью имело продолжение.

«В 2017 году на мой телефон поступил звонок от неизвестного номера. Это была Анна Седокова! Она меня пригласила на презентацию нового альбома, предложила спеть вместе», – продолжает Вероника.

Недолго думая, девушка согласилась, и они спели песню «Вселенная». После совместного выступления в Москве певица предложила Веронике попробовать самой писать музыку к песням. И наша героиня последовала этому совету.

На этом череда знакомств со звездами не закончилась. В 2023 году Вероника стала участницей телевизионного проекта «Мужское. Женское», где по просьбе Юлии Барановской и Александра Гордона спела авторскую песню «Время не ждет».

Сейчас Лазаревой 26 лет, в 2020 году она вместе с семьей переехала из Набережных Челнов в Казань, в ее копилке с десяток авторских песен. Первый текст стал гимном конкурса «Жемчужина Татарстана». А еще девушка написала немало картин, но организовать персональную выставку не смогла, поскольку раздарила все работы друзьям и знакомым.

Знакомые часто сравнивают Веронику с Ником Вуйчичем. Но сама девушка не признает сходства с мотивационным спикером, известным во всем мире. Говорит, что восхищается этим человеком, но у них разное мышление и разная жизнь, разве что оба они – неисправимые оптимисты. К тому же жительница Казани не считает себя звездой. Говорит, что при таком обращении к ней чувствует дискомфорт.

«Улыбка – огромная сила»

Летом этого года Вероника ездила на форум в Северную Осетию, где училась составлять социально значимый проект. Осенью она стала участницей форума в лагере «Волга» под Казанью, где училась защищать авторскую разработку, чтобы получить грант на ее реализацию.

«У меня есть свой проект, о котором знает только узкий круг людей. Он называется “Настоящее в тебе”», – говорит девушка.

Вероника хочет не просто заниматься творчеством, а приносить пользу людям. В 2022 году в казанском театре кукол «Экият» она организовала предновогодний инклюзивный концерт. Это была попытка объединить людей с ограниченными возможностями при помощи творчества.

Фото: страница Вероники Лазаревой в соцсети «ВКонтакте»

В декабре девушка планирует провести аналогичный концерт и готовит к нему несколько новых композиций. Вырученные от концерта средства она направит на лечение тяжелобольных людей. В дальнейшем, если получится, планирует открыть свой дом культуры. Вероника уверена, что каждый человек талантлив и уникален, она хочет изменить отношение общества к особенным людям.

«Я знаю многих людей, которые сидят дома, прячут свои таланты. Хочется, чтобы они вышли из четырех стен и показали, на что способны», – рассуждает она.

Несмотря на особенности своего облика, Вероника считает себя самой обычной девушкой. Она не носит протезы, считает их «никчемной тяжестью». По улице передвигается на инвалидной коляске, а по дому ходит на ногах. Все необходимое в быту делает своими руками. К примеру, может приготовить обед или почистить зубы.

Фото: страница Вероники Лазаревой в соцсети «ВКонтакте»

Конечно, как и все девушки, наша героиня мечтает выйти замуж и родить детей.

«У меня обязательно будет семья: любящий муж и дети», – говорит она.

Под конец нашей встречи Вероника раскрыла секрет постоянного позитивного настроя. Оказывается, он очень прост:

«Нужно улыбаться. Улыбка – огромная сила, она поднимает настроение», – заключила она.